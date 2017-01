Deturnare de fonduri la Primăria Castelu?

07:01:33 / 31 Iulie 2014

INTELECTUALUL ŞI PRIMARUL !

Mare prostie ca tu primar să accepţi să funcţioneze in satul tău o altă instituţie in afara de primarie şi să nu pui acolo ca şef o rudă! Asta inseamnă sa fie acolo un om deştept care iţi da peste cap toate planurile tale măreţe! Daca ai un intellectual in sat vede idiotul toate matrapazlacurile pe care le faci şi te toartă boule şi nu mai poti dovedi cat de bun gospodar eşti tu ! Mai ales in propria gospodarie acolo unde dintr-un salariu mic faci un palat minunat iar la primărie dintr-un purcoi de bani faci o mărgică ! Si..... mai intelectualul satului ! madam professor ! Te adresezi justiţiei sa facă dreptate ? Ai luat-o-n bot mandreţe n-ai nici o sansa căci si ăştia sunt corupţi in proporţie de 80% ( dă ce să facă şi ei tot bugetari !)