Deutsche Telekom pregăteşte concedieri în Germania

Deutsche Telekom se pregăteşte să concedieze până la 6.000 de angajaţi de la T-Systems, grupul luând măsuri pentru eficientizarea şi consolidarea competitivităţii la divizia care se ocupă de servicii IT pentru clienţi corporate mari, potrivit cotidianului ”Handelsblatt”. T-Systems are aproximativ 29.000 de angajaţi în Germania şi se ocupă de operaţiunile IT ale clienţilor mari ai grupului, precum grupul petrolier Royal Dutch Shell. Divizia evoluează într-un sector caracterizat de o concurenţă dură şi vrea să-şi focuseze afacerile mai mult pe operaţiuni digitale, precum servicii cloud. Un purtător de cuvânt al Deutsche Telekom a confirmat că grupul a planificat măsuri de restructurare la divizia T-Systems, dar a refuzat să precizeze numărul de angajaţi afectaţi. Măsurile vor fi discutate la întâlnirea consiliului de supraveghere al Deutsche Telekom din 12 decembrie şi la şedinţa board-ului T-Systems din ianuarie. Potrivit ”Handelsblatt”, sidicatele sunt îngrijorate că Deutsche Telekom va efectua disponibilizări pentru prima dată în istoria grupului. Grupul german avea la finele anului trecut aproximativ 230.000 de angajaţi la nivel global.