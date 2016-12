Devine Franţa o forţă şi în UCL?

Girondins Bordeaux poate aduce Franţa cu două echipe în sferturile UCL, lucru greu de imaginat la începutul ediţiei. Ar fi o reală performanţă pentru campionatul francez, cotat sub cele din Anglia, Spania, Italia sau Germania. Campioana Franţei are avantajul victoriei din tur, de la Atena, dar are şi probleme - doar două puncte adunate în ultimele trei meciuri din campionat! Scăderea de formă a campioanei Franţei dă speranţe grecilor, care au jucat bine în tur, dar... n-au marcat! Campioana Europei are un meci, teoretic, uşor cu VfB Stuttgart echipă cu probleme în campionatul intern. Dar să nu uităm că, în tur, cea mai bună echipă de pe teren a fost cea gazdă, spaniolii obţinând un egal norocos. Probabil că nemţii nu vor mai avea prestaţia din tur, dar fotbalul a oferit - de multe ori - mari surprize. Programul din această seară, ambele partide urmând să înceapă la ora 21.45: FC Barcelona - VfB Stuttgart (în tur 1-1); Girondins Bordeaux - Olympiacos Pireu (în tur 1-0).