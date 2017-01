Devotament canin

După absolvirea facultăţii, Zhang Heng, în vârstă de 22 de ani şi prietenii săi au decis să facă o călătorie pe bicicletă din Kangding, oraş din provincia Sichuan, până la Lhasa, în Tibet. O decizie care i-a schimbat perspectiva asupra vieţii, mai ales că o întâmplare aparent banală i-a oferit o importantă lecţie de viaţă despre loialitate şi instinct de supravieţuire. Când grupul de ciclişti chinezi a găsit un câine vagabond dormind pe marginea unei autostrăzi, i-au oferit un copan de pui din mâncarea lor şi au mers mai departe în drumul lor către Tibet. Spre surprinderea tuturor, câinele a mers alături de ei, timp de 24 de zile, parcurgând zece munţi şi 1.833 de kilometri. Câinele i-a urmat cu stoicism, alergând după ei în porţiunile în care cicliştii au ales să ia autobuzul. I-au pus numele Xiao Sa, în traducere Micuţa Sa şi tinerii absolvenţi au decis chiar să-i facă un blog, Go Go Xiao Sa. Blogul a atras rapid 37.000 de fani, care urmăreau traseul şi întâmplările zilnice prin care treceau câinele şi cicliştii. Câinele a stat liniştit în coşul din spatele bicicletei unuia dintre ciclişti, atunci când aceştia coborau văile, dar a alergat în faţa bicicletelor o mulţime de kilometri, aşteptându-şi prietenii ciclişti, de fiecare dată. Acum, la sfârşitul călătoriei, Zhang Heng a anunţat că ar vrea să ia câinele acasă cu el, pentru că i-a devenit prieten: ”A fost un căţel vagabond destul timp. Are nevoie de o casă”.