Dezamăgire la Callatis, speranţe la Săgeata

Derby-ul judeţean dintre Callatis Mangalia şi Săgeata Năvodari, desfăşurat sâmbătă, în etapa a 12-a Ligii a II-a la fotbal, scor 1-3, s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor. Cele două combatante au oferit un meci spectaculos, cu multe goluri, decis de experienţa şi maturitate oaspeţilor, care se menţin în lupta pentru promovare. În schimb, echipa pregătită de Mugurel Cornăţeanu a coborât din nou pe penultima poziţie a clasamentului Seriei I şi are o misiune dificilă în tentativa de a evita retrogradarea. „Am dominat până la pauză, dar am făcut o repriză secundă moale. Primul gol a venit după o lovitură de pedeapsă acordată în urma unui corner, apoi ne-am dat un autogol, tot la un corner. A fost o cădere de un sfert de oră, în care nu am mai jucat şi ne-am bătut singuri”, a spus tehnicianul gazdelor, care a explicat şi schimbarea efectuată la pauză: „L-am scos pe Cojenel şi l-am introdus pe Calagi, pentru că am vrut să avem mai multă viteză pe benzile laterale, mai ales că şi Săgeata a schimbat şi a trecut la trei fundaşi centrali. Eşecul ne obligă să luăm cel puţin un punct în deplasare, pentru că trebuie să recuperăm ceea ce am pierdut pe teren propriu”. De partea cealaltă, antrenorul oaspeţilor, Constantin Gache, a recunoscut că echipa sa nu a făcut cel mai bun joc din acest sezon, dar s-a declarat mulţumit de rezultat. „Important este faptul că am câştigat, mai ales că ni s-a întâmplat să jucăm bine şi să nu învingem. Cu Farul, am stat tot timpul în terenul advers, dar nu am reuşit să marcăm, iar cu FC Snagov am jucat bine, dar am luat doar un punct. Până la urmă, importante sunt cele trei puncte şi mai puţin jocul. Totuşi, în repriza a doua am demonstrat ceva. Puţin, dar ceva. Ne-am descurcat mai bine în deplasare, unde am câştigat mai multe puncte decât pe teren propriu, însă meciul de acasă cu CSMS Iaşi trebuie câştigat”, a declarat antrenorul năvodărenilor, care speră ca problemele financiare să se rezolve în scurt timp: „Sunt probleme, ca şi la alte cluburi, dar se pare că se vor rezolva. Oricum, ele apasă jucătorii şi poate că şi din această cauză le-a lipsit concentrarea”.