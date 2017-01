Dezamăgitor!

Porniţi cu gînduri mari, de luptă şi succes la Baia Mare, rugbyştii constănţeni au fost "scufundaţi” de propria neputinţă! Şi au pierdut fără drept de apel, scor 3-36 (la pauză: 3-22), în faţa unei echipe care şi-a valorificat pe deplin armele recunoscute: forţa şi puterea pachetului de înaintare. Practic, toate cele cinci eseuri înscrise sîmbătă de băimăreni au pornit din moluri sau grămezi care au strivit opoziţia prea palidă a constănţenilor... care nu au reuşit să puncteze decît prin lovitura de pedeapsă a lui Victor Bezuşcu. "N-am menţinut posesia, am luat decizii proaste, adversarii au avut din start iniţiativa, iar noi am fost incapabili să dăm un răspuns ferm. A fost degringoladă în teren”, a explicat, amar, directorul executiv Aurelian Arghir, care a admis că play-off-ul Diviziei Naţionale va fi o adevărată piatră de încercare pentru echipa noastră. "Sîntem dezamăgiţi, şi eu şi antrenorul Paul James Nixon, pentru faptul că jucătorii nu au înţeles ceea ce aveau de făcut în teren. Mai avem timp să îndreptăm unele lucruri pînă la partidele dificile din partea a doua a sezonului, dar avem mult de muncă pentru a ne comporta onorabil în duelurile cu Steaua, Dinamo sau Arad”, a completat oficialul constănţean. Pînă acolo însă... mai este un meci, practic cel de calificare în play-off. Chiar dacă pare simplu, partida care va încheia sezonul regulat pentru Rugby Club Judeţean Farul, cel de miercuri, cu ultima clasată a seriei, Ştiinţa Petroşani, trebuie tratat cît se poate de serios de tinerii jucători constănţeni. Nu de alta, dar doar victoria îi poate duce pe „marinari” în elita rugbyului românesc, în condiţiile în care şi Poli Iaşi are o misiune facilă pe terenul lui Petrom Timişoara (diferenţa dintre cele două echipe este de doar un punct în favoarea Farului, care are şi avantajul rezultatelor directe). Formaţia noastră a făcut ieri deplasarea în oraşul de pe Jiu şi va evolua miercuri, de la ora 10.00, în devans pentru ultima etapă a sezonului regulat.