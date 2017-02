Dezastru la ANAF - calculatoru-i praf, imprimanta-i pulbere

În ultimii aproape cinci ani, în sistemul informatic al Fiscului nu s-a mai investit niciun leu, deși instituția are un acord cu Banca Mondială (de modernizare, alea-alea...). Și uite-așa, infrastructura IT a uneia dintre cele mai importante instituții ale statului a ajuns în pragul colapsului. Acum funcționează la 99% din capacitate, mult peste limita recomandată de 70%. Ce-nseamnă asta? Că-n perioadele de vârf de activitate se poate bloca, oprind complet ÎNTREAGA activitate a ANAF și ducând la pierderi ireparabile de date. Și spune asta chiar șeful instituției, Bogdan Nicolae-Stan, care cere ajutor în regim de urgență de la premier și Finanțe. Și, ca totul să fie „perfect“, imprimeria Fiscului e și ea blocată, din lipsă de consumabile și contract de mentenanță... Încasările vor avea cu siguranță de suferit, într-un an în care presiunea pe bugetul post-electoral este uriașă.

DEZASTRU Sistemul informatic al ANAF (da, nu râde, chiar are așa ceva!) funcționează la o capacitate de 99%, cu mult peste recomandarea tehnică de maximum 70%, ceea ce ar putea bloca întreaga activitate a instituției, pentru o perioadă nedeterminată, avertizează șeful Fiscului, Bogdan-Nicolae Stan. El i-a atenționat deja și pe premierul Grindeanu, și pe ministrul Finanțelor, subliniind că la nivelul Fiscului nu există în derulare niciun contract pentru întreținerea infrastructurii IT (cum, de altfel, nu există nici pentru mentenanța Unității de Imprimare Rapidă, tipografia instituției, care a rămas fără consumabile, la începutul anului - n.r.). E rost de panică? Cam da - și asta pentru că în perioadele de vârf de activitate se produc sincope, care pot genera oprirea parțială sau totală a unor activități ale ANAF și chiar pierderi de date din sistem! Iată mesajul oficial al lui Stan - „Atrag atenția asupra lipsei investițiilor, atât în sistemul informatic al institituției, cât și în serviciile de întreținere, în ciuda creșterii continue a solicitărilor pentru noi aplicații și a volumului de muncă în Direcția IT din cadrul ANAF. Am constatat că din 2012 - 2013 au încetat investițiile importante în infrastructură (hardware, software, infrastructura fizică suport), în pofida recomandărilor ferme din acordul de împrumut dintre România și BIRD (Legea 212/2013), destinat modernizării administrației fiscale. România s-a angajat, la momentul împrumutului, să asigure continuitatea funcționării în bune condiții a sistemului informatic existent, până la achiziționarea unuia nou. Precizăm că, în acest moment, nu există la nivelul ANAF niciun contract în derulare pentru întreținerea infrastructurii hardware, software și de comunicații“. Președintele Fiscului constată că, în ultimii ani, banii alocați instituției în scopul investițiilor IT nu au fost utilizați decât într-o proporție inadmisibil de scăzută - „Consecința neutilizării sistematice a bugetului este, din păcate, o alocare sub necesitățile menținerii în funcțiune a sistemului informatic în acest an“.

NUMAI BELELE Reamintim că, în baza memorandumului semnat cu Banca Mondială în 2013, ANAF s-a mai angajat să pună bazele unui Centru de Date echipat corespunzător; nici acest demers nu a fost finalizat. Bonus - Unitatea de Imprimare Rapidă (UIR) a ANAF a fost închisă, din lipsă de hârtie și consumabile. Ba mai mult, nu s-au achiziționat prin licitație nici servicii de mentenanță. UIR editează notificările transmise contribuabililor (somații, popriri bancare, decizii de calcul și impunere, regularizări anuale, notificări etc.). Lunar, UIR trimite circa 1,2 milioane de plicuri, vizându-i în special pe cei care nu se conformează voluntar (asta reprezintă 5 - 10% din totalul încasărilor). Blocajul va ține cel puțin până în martie, timp în care fiecare unitate de administrare fiscală ar trebui să-și transmită singură notificările. Imposibil, din păcate - în primul rând, n-au personal necesar; în al doilea rând, nu au fonduri pentru hârtie A4, plicuri cu confirmare de primire, tonere pentru imprimantă și servicii poștale. Colectarea va avea de suferit, evident. Semne bune anul n-are...