Dezastrul de la Bac putea fi evitat!

Rezultatele catastrofale înregistrate şi în acest an la examenul de bacalaureat, unde peste jumătate din candidaţi au fost declaraţi respinşi, puteau fi evitate. Aceasta este concluzia la care au ajuns reprezentanţii Ministerului Educaţiei, în urma analizei realizate în ceea ce priveşte promovabilitatea de la Bac-ul din acest an, precum şi din anii precedenţi. Prezent la Constanţa, în cadrul unei vizite de lucru, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca, a declarat că la nivelul judeţului nostru s-au înscris, pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat, 2.785 de candidaţi, dintre aceştia 2.460 provenind din mediul urban şi 325 din mediul rural. În ceea ce priveşte filiera de învăţământ, cei mai mulţi dintre candidaţi (2.077) provin din cea tehnologică, alţi 623 provenind din filiera teoretică, iar restul de 85 din cea vocaţională. „Majoritatea elevilor care nu au promovat Bacalaureatul, şi în acest an, şi în anul trecut, provin din filiera tehnologică. La Constanţa, în acest an, dacă analizăm candidaţii pe filiera din care provin, descoperim că, la teoretic, 77,09% au promovat, în timp ce la tehnologic, doar 34,46% au trecut de acest examen. Acest lucru se datorează faptului că subiectele au fost realizate la fel, atât pentru cei de la teoretic, cât şi pentru cei de la tehnologic, chiar dacă numărul de ore de predare diferă”, a declarat secretarul de stat.

DEZINTERES PORTOCALIU Grav este faptul că, dacă fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, ar fi realizat o analiză în urma examenului de anul trecut şi ar fi luat măsuri concrete, nu doar să dea publicităţii nişte cifre şi atât, anul acesta lucrurile ar fi putut sta diferit. „Numărul absolvenţilor din seriile anterioare care s-au înscris în sesiunea din vară a Bacalaureatului a fost de 40.000, din care 25.000 au fost numai cei nepromovaţi anul trecut. Ei puteau fi ajutaţi să se pregătească pentru examenul din acest an. Vechiul Guvern nu a întreprins nicio măsură pentru a încerca să-i ajute. Nu le-a păsat de ei şi sunt foarte mulţi absolvenţi în această situaţie, iar anul următor vor fi şi mai mulţi dacă nu luăm, acum, măsuri”, a spus Fedorca.

Potrivit oficialului, una dintre soluţiile care trebuie luate este reprezentată de Bac-ul diferenţiat, în funcţie de profil şi specializare. „Putem avea un Bacalaureat de tip A, unul de tip B şi unul de tip C, iar candidaţii să aleagă între ele, în funcţie de pregătire şi de ceea ce vor să facă pe viitor. Acestea sunt doar nişte ipoteze de lucru. Vom analiza sugestiile primite de la elevi, părinţi şi cadre didactice şi vom vedea cum putem implementa această sugestie”, a declarat Fedorca.

AJUTOR PENTRU PICAŢI Până când modificările vor putea fi efectuate, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis să ia măsuri concrete pentru a-i ajuta pe candidaţii care au picat prima sesiune a Bac-ului. Astfel, la nivel naţional, au fost organizate mai multe centre de pregătire, unde elevii pot beneficia de cursuri gratuite la disciplinele la care au picat. „În judeţul Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean a făcut un plan foarte bine pus la punct, centrele fiind organizate în 19 localităţi. Orele de pregătire au loc dimineaţa. În acest moment nu s-au centralizat cererile elevilor pentru pregătirea suplimentară”, a spus secretarul de stat. La nivelul judeţului nostru, reprezentanţii ISJ au organizat 21 de centre de pregătire, dintre care trei sunt în municipiul Constanţa: Grup Şcolar „C. A. Rosetti”, Grup Şcolar „Dimitrie Leonida” şi Liceul Teoretic „Decebal”. Inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat că se fac demersuri pentru ca profesorii să fie retribuiţi pentru munca depusă în această vară. „Există voci care spun că dacă profesorii ar fi manifestat acelaşi interes în cadrul orelor de curs cum îl manifestă în cadrul altor ore, care le sunt plătite (meditaţii - n.r.), nu s-ar fi ajuns la acestă situaţie. Consider, şi îmi asum declaraţia, că este un dram de adevăr în această afirmaţie”, a ţinut să menţioneze prof. dr. Popescu. La Constanţa, procentul de promovabilitate a fost de 47,94%, din cei 7.002 de elevi prezenţi în sălile de examen doar 3.357 fiind declaraţi admişi. A doua sesiune a Bac-ului începe pe 20 august, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise încep pe 27 august. Examenul naţional durează până pe 5 septembrie, când vor fi afişate rezultatele finale.

Tot ieri, în vizita de lucru de la nivelul judeţului, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca, s-a întâlnit cu directorii unităţilor de învăţământ liceal, cu profesorii şi cu elevii, pentru a discuta despre sugestiile pe care aceştia le au în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea examenului de Bac. Pe lângă susţinerea unui Bac diferenţiat, cei prezenţi au propus ca examenul să fie promovat cu nota 5, şi să se renunţe la calificativele acordate la probele orale, revenindu-se la sistemul cu note cuprinse între 1 şi 10.