Dezastrul economic estimat de Comisia Europeană poate fi evitat

Premierul Emil Boc s-a întîlnit, ieri, cu ambasadorii statelor UE la Bucureşti, întîllnire organizată la reşedinţa ambasadorului Republicii Cehe, ţară care exercită preşedinţia semestrială a UE. După discuţia cu ambasadorii, Boc a declarat că estimările negative ale Comisiei Europene (CE) privind deficitul bugetar şi creşterea economică a României în 2009 se bazează pe evaluările şi angajamentele fostei guvernări, iar experţii CE ar fi trebuit să ţină cont de schimbarea Guvernului. El a arătat că în discuţia avută a prezentat diferenţele dintre evaluările CE şi cele ale Guvernului român, precizînd că intenţia Cabinetului este de a menţine deficitul bugetar, în acest an, la un nivel în jur de 2%, cu toate constrîngerile bugetare aferente. Întrebat de presă de unde au apărut aceste diferenţe între datele Guvernului şi cele ale CE, şeful Executivului a arătat că acestea sînt determinate de evaluările pe care s-au bazat experţii europeni. CE estimează că deficitul bugetar al ţării noastre va urca la 7,5% din PIB în acest an, de la 5,25%, în 2008, respectiv la 7,9%, în 2010, reflectînd creşterea nesustenabilă a pensiilor şi impactul reducerii contribuţiilor sociale. CE a redus totodată semnificativ prognoza de creştere economică a României pentru 2009 şi 2010, de la 4,7%, la 1,75% şi, respectiv, de la 5%, la sub 2,5%, din cauza dificultăţilor de pe pieţele de credit, deteriorării indicilor de încredere şi înrăutăţirii condiţiilor de pe piaţa muncii. Comisia a menţionat însă că varianta revizuită a bugetului pe 2009, elaborată de noul guvern PD-L-PSD, nu a fost luată în considerare la elaborarea prognozei. CE va publica în curînd două seturi de recomandări privind România, urmînd ca o delegaţie a Comisiei să aibă consultări cu Guvernul, la Bucureşti. Nicolae Idu a anunţat că “este vorba despre Recomandarea de acţiune pentru aplicarea Strategiei de la Lisabona în ţara noastră, la sfîrşitul lunii ianuarie, şi despre Recomandarea privind aplicare programului de convergenţă, la începutul lunii februarie”. La rîndul său, preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că cifra acreditată de CE privind deficitul bugetar, de 7,5%, este corectă dacă toate legile adoptate în 2008 se vor aplica. El a menţionat că, la ECOFIN, România s-a angajat pentru un deficit de 2%, iar diferenţa dintre cele două cifre o reprezintă “un extraordinar efort al Guvernului” în materie de cheltuieli bugetare.