Dezastrul inspiră artă

Problemele înregistrate de centrala nucleară Fukushima Daichii după seismul şi valurile seismice din martie 2011 l-au inspirat pe sculptorul Stephen King - şi este doar o coincidenţă de nume cu celebrul scriitor - să realizeze opera intitulată „Fallout“. Sculptura sa a câştigat unul dintre cele mai valoroase premii internaţionale, în valoare de 60.000 de dolari, acordat de Macquarie Group la Sydney, în Australia, în cadrul competiţiei „By The Sea“, aflată la a 17-a ediţie. Lucrarea este inspirată din procesul de topire a reactoarelor şi este realizată pe o structură de lemn. Stephen King expune în Australia şi la nivel internaţional din 1979, dar este prima dată când intră în posesia acestui premiu. Concursul „By The Sea“ expune anual peste o sută de sculpturi de-a lungul coastei australiene, între localităţile Bondi şi Tamarama. În această ediţie s-au înscris artişti din 14 ţări. Ineditul concurs oferă acces liber vizitatorilor şi, în fiecare an, peste 500.000 de amatori de frumos iau contact cu cele mai noi creaţii prezentate de sculptori.