Dezastrul RCA ne arde pe toți la buzunar

UE râde, glumește și face haz de necaz cu noi, dar până la un punct. Asigurătorii își bat joc de noi și vând RCA de peste 2.750 euro pe an transportatorilor, cu 50 euro sub prețul practicat în Germania (!!!)... nicio problemă! UE nu se bagă, pentru că tarifele astea sunt stabilite de o instituție a statului român, iar Uniunea în sine e o construcție comunistoid-intervenționistă. Problema apare când sclavii, adică noi, nu mai cumpără RCA, pentru că nu ne mai permitem. Gradul de asigurare a parcului auto scade spre 70%, iar asta contravine regulilor comunitare. Și-atunci riscăm infringement și amendă, care, în cazul de față, se traduce așa - „Bă, fraierilor, nu mai pot ăștia să plătească, micșorați naibii prețul. Nu mult, ci doar până la limita suportabilității“. Poate că vin și sancțiuni financiare, așa, de ochii lumii. Pe alea le plătim tot noi, prin taxe și impozite.

CE NE PAȘTE Din cauza prețurilor prea mari la RCA, România riscă, în orice moment, să se trezească cu un infringement pe cap din partea UE, dar și cu amenzi, pe care, din păcate, le vom suporta tot noi, prin taxe și impozite mai mari, avertizează Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI). Oamenii fac și un bilanț al activității ASF și, așa cum te aștepți, n-au lucruri prea bune de spus. „ASF a redus, la 17 octombrie, prețul RCA cu 40% pentru transportatori (plafonare la 7.534 lei), dar a majorat cu 31% tariful pentru persoanele fizice (de la 466 la 610 lei). Ba mai mult, prețul RCA pentru tineri a crescut cu peste 300%, de la aproximativ 585 lei în iunie 2014 la 1.760 lei în februarie. Din cauza prețului prohibitiv, nivelul de asigurare a parcului auto național scade aproape de 70%. Tocmai de aceea, România riscă, în orice moment, sancțiuni din partea UE“, a declarat, pentru „Telegraf“, șeful ASSAI, Cristian Muntean. El amintește că, pentru a reduce numărul de reclamații din partea românilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis norma 24/2014, care blochează din fașă reclamațiile transmise de reprezentanții legali ai păgubiților. Norma este corectată de Curtea de Apel din București, în februarie 2016, dar cu o „întârziere“ de 15 luni. Și-n plus, spune Muntean, radiografia pieței RCA (raportul Milliman - n.r.) este ascunsă în continuare de ASF & Co. - „E un studiu făcut cu banii statului, însă nu a fost făcut niciodată public. De ce? Pentru că infirmă toate declarațiile făcute la unison de asigurători și ASF, care se plâng că au costuri de 130 lei la fiecare 100 lei încasați. Realitatea este că daunele reprezintă 13 - 40% din sumele încasate de la clienți“.

ÎNAPOI ÎN TRECUT Revenind la RCA, ASSAI prezintă și situația din statele vecine. Prețurile încep de la circa 700 euro în Bulgaria și ajung la 2.800 euro în Germania (pentru autocamioane de peste 16 tone). În septembrie 2016, tariful mediu al RCA era de 12.500 lei (circa 2.777 euro). Pentru că merităm. „Din 2014 și până în prezent, primii doi jucători din segmentul RCA, Astra și Carpatica, au fost scoși din joc, iar alte două firme importante se află sub administrare specială. Consiliul Concurenței confirmă că piața românească de asigurări se îndreaptă spre un oligopol. Ca să nu mai vorbim de normele și legile complet greșite, girate de ASF - plafonarea tarifelor service-urilor auto, stabilirea arbitrară a daunei totale etc.“, punctează Muntean. Șeful ASF, Mișu Negrițoiu, are însă și un plus în dreptul său - a aliniat salariile din instituția pe care o conduce, potrivit ASSAI: „Din cauza unui personaj toxic, piața de asigurări s-a întors în comunism, când prețul era stabilit de către instituțiile statului. E un model economic proiectat în Epoca de Aur de către Doctorul Honoris Causa de Dăbuleni, Mișu Negrițoiu“.