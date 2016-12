Dezbatere „prezidenţială” Gigi Becali - Dan Diaconescu

Gigi Becali a declarat că Dan Diaconescu, patronul OTV, nu are nicio şansă să câştige alegerile prezidenţiale. Preşedintele PNG a mai spus că nu s-a pus niciodată problema ca Diaconescu să preia formaţiunea politică pe care el o conduce. „Nu vreau niciodată să mă cert cu tine pentru că te respect prea mult, am făcut primii paşi în viaţa publică prin televiziunea ta. Îţi spun încă ceva: ia-ţi gândul de la preşedinţie măcar, e penibil totuşi. Măi, Dane, ia-ţi gândul”, i-a spus Becali lui Diaconescu, în cadrul unei emisiuni. Replica patronului OTV a fost pe măsură: „Mai trăim şi mai vedem. Cine să câştige? Baconschi, sprijinit de dumneavoastră? Sau Elena Udrea? E clar că eu voi câştiga. Nu am încotro. Doar nu o să conducă România cei care au fost miniştrii lui Traian Băsescu”. Întrebat dacă va mai candida pentru preşedinţie, Becali a spus: „Eu o să candidez ca să îi demonstrez lui Dan că o să fac un procent mai mare decât el”.