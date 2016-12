Dezbaterea de la “Ovidius”, momente tensionate şi amuzante

11:24:36 / 10 Mai 2014

universitatile din romania in special ovidius

universitatea de stat ovidius, are locuri fara plata cadou de la stat 20 pentru fiecare specializare plus 20 cu plata.Acum urmeaza partea intunecata , acesta institutie suplimenteaza cuvreo inca 20 de locuri cu plata in fiecare an pe specialitate acolo unde este concurenta=rezultatul=matematica razboiului=o clasa de anul intai ajunge sa aiba 40 de vaci de muls (imi cer scuze studentilor nu e vina lor ci al luma mami si tati ca le da bani sa termine o facultate suuuuper slaba).Acesti studenti care vin din propria initiativa si nu sunt impinsi de parinti(astia chiulesc sau se angajeaza) sunt inghesuiti in clase neaerisite fara locuri pentru studenti (cauta saracii scaune prin alete clase) si incearca sa copie de la tabla ce scrie 'dresorul' si nu mai spun viteza cu care acesti profesori batuti de soarta,indiferenti,nemultumiti si rupti de foame dicteaza.In anul doi dupa o selectie sintetica prin examene ce nu prea au legatura cu ce au predat preacinstii profesori in anul intai mai raman vreo 30 de studenti la cu plata.In anul trei mai raman 20 iar in anul 5 vreo 10 din care iau diploma vreo 3 maxim.Si partea cea mai buna e ca se dau locuri la cu plata pentru anul inati iara 40 astia ajung in anul 2 doar 30 si acest ciclu se repeta iar universitate ovidius face bani garla pe spatele unor studenti prinsi intro cursa pentru reputatia lor si le vinde speranta intr-un viitor mai bun. Daca cineva le-ar spune acostor studenti sa incerce inainte de a se inscrie la universitatea x in specializarea x sa simuleze o vanatoare de joburi s-ar trezi ldin vis si ar stii ce universitate sa aleaga si ce specializare ,sau nu se mai inscriu,mai ales daca intra pe locurile cu plata.SA fie sinceri cu ei daca au fost sub media generala 8 in liceu nu pre au ce cauta in facultate.Timpsi bani pierduti,umilinta,viitor ratat.Din colegii care au terminat niciunul nu lucreaza in ramura respectiva nici macar pe aproape.Si ce va invata e atat de invchit din anii 50 , lumea asta avanseaza cu o rapiditate uimitore si daca nu te mai pregatesti si singur (autodidact) e nasol.Diploma de la facultate iti asigura intrarea la un interviu nu si ocuparea postului aici depinde de pregatirea ta.Fiti sinceri cu voi testati piata si alegeti ce vreti sa fiti peste cinci ani si de unde o sa scoateti hrana sa o puneti pe masa .Ovidius este o inselotorie,o afacere piramidala doar 5 studenti absolvec pe an dintr-o secializare ,chiar daca la inceput au fost 60 in clasa pe specializare in anul intai in fiecare an (faceti voi matematica sa vedeti cati bani face pe voi facultatea ovidius, pe ramaura anul 1 pana in anul 5 au vreo 100 de studenti la 'cu plata'). Se intampla peste tot in lume cea mai mediatizata tare cu student debt este america.I-a nenorocit pe studenti pe viata,i-a bagat in datorii si acum astia nu pot sa le achite nici daca ar avea un loc de munca in secializarea lor si atunci ar dura 5 ani.Cand statul a decis sa le dea imprumut studentilor universitatile au majorat taxele si de 6 ori, IN CONCLUZIE AS DORI CA ROMANII SA PLANIFICE PE VIITORUL PE 5 ANI SI STUDENTI IN FACULTATI SA NU MAI FIE BULANGII CU COLEGII DE FRICA CA TERMINA COLEGU SI IMI IA LOCUL DE MUNCA IMAGINAR :)