Dezbaterea legilor ”Big Brother” ar putea fi reluată curând

Legile siguranței naționale au fost îndelung întoarse pe toate fețele și tot nu s-a ajuns la un consens politic pe litera lor. Este vorba despre trei acte normative cunoscute sub numele de legile "Big Brother". Prima este legea retenției datelor de către operatorii de telefonie și internet, a doua este cea privind cartelele prepay, care ar fi condiționat cumpărarea unei astfel de cartele de prezentarea unui act de identitate, iar ultima este legea securității cibernetice, care ar fi permis serviciilor secrete accesul la datele utilizatorilor de telefonie sau internet fără mandat de judecător. Niciuna nu a trecut de Curtea Constituțională. Președintele PSD, premierul Victor Ponta, spune că liderii coaliției de guvernare nu au renunțat la ideea relansării discuțiilor privind aceste legi, deoarece sunt importante atât în plan intern, cât și internațional. Tocmai de aceea este convins că s-ar putea găsi totuși o soluție pentru "modernizarea" pachetului legislativ. Premierul Ponta spune că Guvernul nu are în buzunar un nou proiect de acest fel, însă este convins că se poate îmbunătăți legislația existentă, astfel încât România să demonstreze că este o țară europeană ce garantează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Mulți politicieni susțin punctul de vedere al premierului, aderând la ideea că pachetul legislativ poate fi îmbunătățit pe ici, pe colo, astfel încât să împace și capra, și varza, cum se spune.