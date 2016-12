Dezbateri pe „repede înainte“ în cazul Ponta

15:51:19 / 09 Iunie 2015

Acuzarea Ponta Plagiatoru

Nemții RÂD de Ponta: Singurul Pinocchio viu/VIDEO comisarul.ro • astăzi, 15:05 Postul public de radio bavarez foloseste in stirea despre pastrarea imunitatii lui Victor Ponta melodia „Imi pare tare rau Pinocchio” (1Q Sapro). Un articol publicat de Studio Wien, sectiunea responsabila de Europa de Est a postului german public „Das Erste” (format din cooperarea tuturor posturilor publice germane regionale), informeaza despre votul de astazi, din Camera Deputatilor, in urma caruia cu un scor de 231 la 120, premierul Victor Ponta isi pastreaza imunitatea pentru acuzatiile de conflict de interes formulate de DNA. Redactorii au decis sa foloseasca in articol si melodia „Imi pare tare rau Pinocchio” a rapperului 1Q Sapro, despre care scriu ca „fara sa fie un profet, i-a prezis zile grele celui denumit nu fara motiv Pinocchio inca din urma cu un an si jumatate”. „Ai nasul lung si se lungeste cand vorbesti, Nu-i timp acum sa mai spun povesti, Ca lumea isi rupe carca sa faca un ban si vede, Cum voi furati si vreti sa si scapati” (versuri din melodie) 1Q Sapro, scrie Bayerischer Rundfunk, ar avea sanse sa intre in istoria combaterii coruptiei din Romania ca unul dintre primii pionieri ai anticoruptiei pe ritm de rap. Din 2007, artistul se preocupa de acest subiect, scriu jurnalistii germani. Astazi, dupa mii de condamnari de coruptie instrumentate de DNA, 1Q Sapro isi intoarce pribvirea catre cei care inca au scapat de acuzatii, scrie BR. O mentiune care deja nu mai poate scapa din presa internationala este cea referitoare la facturile emise ulterior de catre Ponta pentru banii primiti de la Dan Sova, facute „dupa principiul Copy-Paste”. Alte titluri referitoare la Victor Ponta si scutul facut de Parlament in jurul sau Spiegel (Germania): Premierul Ponta isi pastreaza imunitatea in ciuda anchetelor pentru fapte de coruptie Blick (Elvetia): Premierul Romaniei are imunitate la coruptie Deutschlandfunk (Germania): Ponta isi salveaza imunitatea Der Standard (Austria): Parlamentul nu ridica imunitatea lui Ponta Stern (Germania): Anchetat de coruptie, Parlamentul nu ridica imunitatea lui Ponta Frankfurter Allgemeine Zeitung (Germania): Imunitatea lui Ponta ramane intacta Reuters (Marea Britanie): Parlamentul Romaniei blocheaza anchetarea premierului Ponta BBC (Marea Britanie): Parlamentarii se opun anchetarii premierului France 24 (Franta): Parlamentarii romani resping ridicarea imunitatii premierului acuzat de coruptie ABC News (SUA): Parlamentarii blocheaza ridicarea imunitatii premierului acuzat de coruptie Liberation (Franta): Sustinere a premierului in Parlament, furie la seful statului