Dezbrăcat pentru calificare

Suporterul englez care s-a dezbrăcat înaintea ultimei lovituri de departajare a Italiei, la meciul din sferturile de finală, a declarat că a încercat să-şi ajute echipa să se califice. Tim O’Leary, aflat în primul rând al peluzei unde se executau loviturile de departajare, şi-a dat pantalonii jos încercând să-i distragă atenţia italianului Alessandro Diamanti în momentul execuţiei penalty-ului decisiv.

„A fost o decizie luată pe moment. Am încercat să fac tot ce pot pentru a ajuta Anglia să câştige, dar nu a funcţionat. Aproape am făcut un atac de cord”, a spus O’Leary, care a adăugat că gestul a fost caracterizat ca fiind unul hilar de soţia sa. Conform The Sun, Tim O’Leary este un milionar englez, proprietar al unei societăţi comerciale în oraşul Surrey.