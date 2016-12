Dezechilibru de forţe doar pe hârtie

Cel de-al doilea sfert de finală al Campionatului European de fotbal din Polonia şi Ucraina aduce faţă în faţă, în această seară, de la ora 21.45, una dintre marile favorite, Germania şi una dintre marile out-sidere, Grecia. Dacă nemţii au ajuns în faza a doua a turneului final cu maximum de puncte, grecii au obţinut o calificare puţin scontată, învingând în meciul decisiv mai bine cotata reprezentativă a Rusiei. Un argument suficient pentru ca Germania să privească cu multă seriozitate confruntarea din această seară de la Gdansk.

Grecii par să aibă cu atât mai puţine şanse după ce vedeta Karagounis va absenta din cauza cumulului de cartonaşe galbene, însă nu se predau. „Nu va fi ultimul nostru meci la Euro. Spiritul nostru de sacrificiu este extraordinar. Niciodată nu ne vom da bătuţi. Este clar că avem nevoie de noroc, este clar că Germania este marea favorită, iar noi outsideri, dar nu jucăm împotriva germanilor de zece ori pentru a vedea cine câştigă mai multe meciuri. Este o singură partidă. Putem să ne calificăm. Aş vrea să jucăm împotriva Germaniei aşa cum am făcut-o cu Rusia “, spune mijlocaşul Kostas Katsouranis. De partea cealaltă, Jerome Boateng va reveni în formula de start după ce a fost suspendat datorită cumulului de cartonaşe galbene. Chiar dacă Germania porneşte clar cu prima şansă, atacantul Thomas Muller avertizează că meciul nu va fi aşa de uşor cum pare la prima vedere. „Am văzut cu toţii cât de complicat este să joci împotriva Greciei. Este o echipă experimentată, cu puternice calităţi fizice. Va trebui să găsim drumul spre poarta lor, dar în acelaşi timp să fim foarte atenţi, deoarece sunt foarte periculoşi pe contraatac. În ciuda victoriilor obţinute în meciurile cu Portugalia, Olanda şi Danemarca, în atac nu am arătat totuşi extraordinar, nu am marcat foarte mult. Am întâlnit însă şi defensive foarte bine puse la punct“, consideră atacantul lui Bayern Munchen. Tradiţia jocurilor directe este clar de partea Germaniei, care a învins în patru dintre cele şapte partide disputate, celelalte trei încheindu-se la egalitate. Pentru Germania este a cincea oară consecutiv când ajunge în sferturile de finală ale Campionatului European. Grecia nu a mai pătruns în această fază din 2004, când a şi devenit campioană europeană! Ca un ultim amănunt, Grecia a înscris câte un gol în fiecare dintre ultimele opt partide, dar nu a câştigat decât de două ori.

Echipele probabile - Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - J. Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - T. Muller, Ozil, Podolski - M. Gomez; Grecia (antrenor Fernando Santos): Sifakis - Torossidis, Papastathopoulos, K. Papadopoulos, Tzavelas - Katsouranis, Maniatis - Salpingidis, Fotakis, Samaras - Gekas. Arbitri: Damir Skomina (centru) - Primoz Arhar şi Matej Zunici (arbitri asistenţi) - Slavko Vincici şi Matej Jug (asistenţi suplimentari) - toţi din Slovenia; Stephane Lannoy (rezervă - Franţa).