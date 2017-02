Dezideratele pacienților și ale medicilor, promovate inclusiv politic!

Dezideratele pacienților și ale medicilor ar trebui să fie transpuse în programele politice ale partidelor, este de părere președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Corneliu Buicu. Oficialul a declarat, în cadrul unei conferințe pe tema Planului național de oncologie, că „împreună putem să convingem politicienii ca în programele politice ale partidelor să includă cât mai multe din dezideratele pacienților și profesioniștilor din sistem”. ”E rolul și al nostru, al politicienilor ca în partidele din care facem parte vocea noastră să fie auzită astfel încât dorințele acestea să fie transpuse în programele politice ale partidelor. Un program de inovație în medicină poate fi inclus în programele MS, fie în programele CNAS, în funcție de finanțare, dar implementarea sau apariția unui astfel de program poate fi promovată inclusiv politic, la nivelul legilor”, a spus deputatul, citat de Agerpres.

UN SINGUR COD AL SĂNĂTĂȚII

Până la finalul acestui an se va lucra pe un nou pachet de legi în domeniul sănătății. ”Dorința actualei coaliții aflate la guvernare este de a avea un sigur Cod al Sănătății, care să reunească de fapt prevederile din legi și din norme, să fie dezbătute foarte mult, foarte bine, astfel încât la final să avem un singur document, e adevărat foarte mare, dar care să cuprindă toate aceste reglementări", a arătat Buicu.

LEGEA 95 (A SĂNĂTĂȚII), ASUMATĂ ÎN 2006, A SUFERIT, PÂNĂ ÎN 2015, 1.300 DE MODIFICĂRI!

”Până în 2015, când am reușit pentru prima dată republicarea legii, am avut 1.300 de modificări. Un articol din lege a fost modificat de 5 ori în acest interval. Crearea unui cadru predictibil în care și pacientul, și profesionistul, și industria, și finanțatorul, și statul să știe toți ce au de făcut are un rol foarte important”, a subliniat Corneliu Buicu.

MEDICAMENTE NOI PE LISTA COMPENSATELOR

Pe de altă parte, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a amintit că 13 noi medicamente vor intra pe lista de compensate. ”Mâine (9 februarie - n.r.), în ședința de guvern, intră o hotărâre prin care se deschide lista pentru compensate, se actualizează lista de compensate și se introduc 13 noi molecule. Facem o creștere a accesului pacienților la medicamente noi. Că va trebui să facem niște reglaje, că va trebui să adaptăm politica financiară a CNAS - și asta este adevărat. Ceea ce vreau însă să spun este că acesta nu este un gest singular politic pentru a marca o măsură promisă, ci acest gest se va întâmpla periodic, în momentul în care vor fi alte medicamente care au fost deja evaluate de ANM, noi vom actualiza lista în colaborare directă cu CNAS. MS dorește să fie un partener activ al pacienților, al specialiștilor din Sănătate, al celor care fac politici de sănătate”, a adăugat ministrul Sănătății. La conferința ”Planul național de oncologie - Prioritate în strategia sistemului de sănătate din România” au fost prezenți președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, Laszlo Attila, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia, lideri de asociații din cadrul FABC, reprezentanți ai CNAS, ai unor companii farmaceutice, specialiști în domeniu.