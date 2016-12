Dezinflaţia dinaintea furtunii

• S-AU IEFTINIT CARTOFII • România a înregistat dezinflaţie pentru prima dată în ultimii doi ani, preţurile de consum scăzând cu 0,3%, în iunie, faţă de luna precedentă. În aceste condiţii, rata anuală a inflaţiei a scăzut de la 8,41% la 7,93%, evoluţie cu mult sub aşteptările analiştilor, care se aşteptau la o creştere cu 0,2% a preţurilor. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în lunile de vară există întotdeauna un trend de decelerare a inflaţiei, în special dacă vremea este bună şi ajută recolta agricolă. În iunie, produsele alimentare s-au ieftinit cu 1,3%, în special datorită scăderii preţurilor la cel mai luxos aliment românesc, cartoful (-2%), şi la lapte şi lactate (-0,24%). Şi fasolea s-a ieftinit cu 1%, iar „alte legume şi conservele de legume” s-au vândut cu 12,3% mai ieftin. Fără doar şi poate, am avut parte şi de scumpiri, în principal la fructe proaspete (2,19%), cafea (0,45%) şi ouă (0,5%). Din nefericire, ieftinirea alimentelor a fost speculată imediat de piaţa serviciilor (tarifele au crescut cu 0,7%), de operatorii de transport aerian (2%) şi de cei de telefonie (2%). Totuşi, faţă de iunie 2010, preţurile produselor alimentare sunt în continuare cu aproape 10% mai mari.

• SCĂDEREA INFLAŢIEI, UN ACCIDENT • Ce urmează? La finele lunii trecute, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, declara că politica băncii centrale de a nu modifica rata dobânzii de politică monetară va duce inflaţia către ţintă, în perioada următoare. Prognoza BNR, revizuită, re-revizuită şi re-re-revizuită este de 5,1%, la 31 decembrie 2011, cu mai mult de un punct peste intervalul de variaţie ţintit la începutul anului, de 2-4%. Scăderea preţurilor din iunie nu garantează însă startul unui proces de deflaţie. O spune chiar preşedintele INS, Vergil Voineagu, care nu se aşteaptă ca preţurile să scadă şi în iulie. „Ca să vorbim de un fenomen, trebuie să vedem o tendinţă. Faptul că am observat reducerea preţurilor de la o lună la alta nu înseamnă că putem vorbi încă despre un fenomen”, a declarat Voineagu. De aceeaşi părere este şi analistul economic Ilie Şerbănescu. El consideră că scăderea indicelui preţurilor de consum în iunie este doar o conjunctură, iar din toamnă, preţurile ar putea creşte din nou, din cauza scumpirii tarifelor la energie, în special la gazele naturale. „BNR nu poate atinge ţinta de inflaţie, mai ales că în noiembrie - decembrie vom avea o creştere la inflaţie din cauza preţului la gaze. Creşterea de 30% nu va putea fi suportată doar de companii, ci se va reflecta şi asupra populaţiei. În plus, BNR va avea o problemă odată ce agenţiile de rating au confirmat ratingurile cu perspectivă stabilă. Ratingul bun va aduce capitaluri străine, iar banca centrală nu are mecanisme să se lupte cu ele şi va trebui să tipărească bani, iar asta înseamnă tot inflaţie”, consideră Şerbănescu.