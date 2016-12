Dezinteres pentru o profesie de viaţă şi de moarte

08:29:29 / 28 Martie 2014

medical

Sunt cadre in medical care sunt absente nu au nici o chemare fac o meserie doar pt spaga ca la piata .Am vazut si cadre mai ales asistentele din urgenta de la spitalul judetean si cele de pe sectii care dau tratamentul sunt debordate fac eforturi inumane in conditii mizerabile Poate ar trebui ca managerul spitalului sa mai suplimenteze personal pt ca in aceste conditii din cauza presiunii stresuluyi se pot produce gresele .Am vazut in judetean si medici care fac multa figuratie unii chiar teatru gratuit sa vada pacientii si studentii .Pt salariile minabile mai revoltati va fratilor nu va lasati pe baza mai marilor care iau salarii astronomice din garzi universitate cabinete private etc Bateti va sa va obtineti drepturile