“Dezmăţ bugetar în aparatul guvernamental”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, consideră că valoarea \"exagerată\" a salariilor unor bugetari denotă faptul că „s-a făcut dezmăţ pentru clientela politică de la vîrf“. „Din punctul nostru de vedere, s-a făcut dezmăţ de bani pentru clientela politică de la vîrf şi au fost neglijaţi în mod sistematic cei cu venituri mici, care acum sînt chemaţi să plătească factura pentru incompetenţa a patru ani de guvernare de dreapta. Şi PSD are obligaţia să stea ca o pavăză şi ca un punct de sprijin pentru cei care sînt angajaţi din sectorul public sau privat cu venituri mici“, a spus Geoană. Liderul PSD a adăugat că recentele creşteri salariale erau necesare din punct de vedere economic. „În condiţiile în care există o creditare mult mai limitată pentru consum, salarii mai bune şi pensii ceva mai bune reprezintă şi un mic motor de creştere economică, în sensul că această creştere salarială se va duce către achiziţionarea de servicii şi produse care sînt utile pentru economia românească. Este pur şi simplu un prost management al resurselor publice pe care guvernarea de dreapta din ultimii ani, şi PD-L şi PNL, l-a demonstrat cu prisosinţă“, a declarat liderul PSD. El a adăugat că de salariile profesorilor depinde calitatea educaţiei elevilor. „Să nu credem vreodată că o să avem copii mai bine educaţi cu dascăli nemotivaţi. Să nu credem nicio secundă că vom avea o sănătate mai bună cu cadre medicale prost plătite, sau o administraţie mai bună şi servicii publice de calitate cu funcţionari care nu sînt motivaţi. În schimb trebuie să le cerem performanţă, trebuie să avem şi o formă de cuantificare a eficacităţii muncii celor care lucrează în administraţie publică. Evident că da!“, a adăugat Geoană. El l-a criticat şi pe premierul Tăriceanu pentru faptul că nu cunoaşte situaţia salariilor din structurile aflate în subordinea sa. „Din punct de vedere al resurselor, este clar că în această perioadă se impune o analiză mult mai severă cu privire la dezmăţul bugetar care are loc în special în aparatul guvernamental. Este clar că, în acest moment, însuşi primul ministru nu cunoaşte realitatea din agenţiile pe care le coordonează în mod direct. ANRE-ul este în directa subordonare a primului ministru, sub cancelaria primului ministru. De aceea, motivaţia sau scuza pe care primul ministru a adus-o cu privire la aşa zisa anchetă cu privire la veniturile importante ale suprastructurii guvernamentale şi a faptului că acolo şi-au găsit un culcuş călduţ şi bine plătit tot ce înseamnă clientelă politică a actualului Guvern, reprezintă pentru noi un punct de întrebare“, a spus Geoană.