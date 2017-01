Deznodământ aşteptat în derbyul HC Dobrogea Sud - HC Farul

22:57:51 / 06 Februarie 2016

Galerie de 2 lei

Acei drogati care au scandat atat de urat nu au ce cauta in sport. Poate doar prin bodegi! Venim cu familiile si cu copiii la un spectacol de handbal pe care voi l`ati transformat intr`un duel de cartier! Nu aveti pic de respect pt oamenii din sala, pt femei, copii si pt acei super sportivi si oameni pe care i`ati adulat si sustinut peste 10 ani. Fortele de ordine sunt mana in mana cu ei, ce pretentii sa ai? Jucatorii Farului cred ca au venit tot din acea "galerie" la catau provocat si cat de urat au jucat! Nu aveti pic de respect pt niste jucatori legendari care au facut istorie pt Constanta si pt Romania! Nu aveti cea mai mica rusine pt femei si copii care sunt adusi de parinti sa vada un spectacol sportiv! Credeti doar in capul vostru ca doar voi contati! Nu ati vazut ca toata sala a tinut cu Dobrogea Sud? Doar voi cu Farul.De fapt nici voi, ca erati ocupati cu vorbele obscene! Nu va e rusine ma asa un pic? Sau macar stiti ce e rusinea? E strigator la cer ce am vazut astazi la sala! Asa ii invatati domnilor Hairi si Ali pe acesti tineri "sa joace"? Sa provoace si sa intre la rupere si sa injure ca niste amatori ce sunt? De ce nu aveti aceeasi determinare si rautate si in celelalte meciuri cand sala e goala? Din pacate pt voi doar cu orgoliul asta prostesc veti ramane pt ca atat puteti! SA VA FIE RUSINE LA TOTI PT CE A FOST AZI IN SALA! NE MERITAM SOARTA DIN PACATE!!!! Si ca tara si ca orice si in orice domeniu! Suntem la 1000 de ani in urma tarilor civilizate.....