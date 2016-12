Dezvăluiri istorice ale lui Gorbaciov

Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a făcut cunoscut, într-un interviu apărut în ediţia de ieri a cotidianului oficial ”Rosiiskaia Gazeta”, că omologul său american, George Bush, l-a informat în 1991 că se pregăteşte un puci împotriva sa. Într-un interviu de mari dimensiuni, publicat cu câteva zile înainte de împlinirea a 20 de ani de la puciul eşuat al conservatorilor sovietici, de la 19 august 1991, ce a dat o lovitură fatală URSS, Gorbaciov a fost întrebat despre zvonurile conform cărora SUA l-ar fi prevenit, cu două luni înainte, de lovitura de stat, dezvăluindu-i chiar şi numele puciştilor. ”Bush mi-a telefonat. Avea informaţia de la primarul Moscovei, Gavriil Popov. Consideram că trebuia să fii idiot ca să rişti. Din nefericire însă, erau idioţi”, a povestit Gorbaciov, referindu-se la puciştii care au încercat să ia puterea prin forţă, în timp ce el se afla în vacanţă în Crimeea, împreună cu soţia, Raisa. ”Şi noi, noi eram semi-idioţi, inclusiv eu însumi. Eram epuizat. Nu ar fi trebuit să plec în vacanţă. A fost o greşeală”, a recunoscut Gorbaciov.

Susţinuţi de şeful KGB, Vladimir Kriucikov şi de ministrul Apărării, Dmitri Iazov, puciştii au afirmat că preşedintele ţării era incapabil să-şi asume exercitarea prerogativelor din motive de sănătate. Ei au proclamat starea de urgenţă pe o perioadă de şase luni, reintroducerea cenzurii şi au permis intrarea tancurilor în capitala sovietică, Moscova. Lovitura de stat a eşuat iar autorii acesteia au fost arestaţi trei zile mai târziu. Aceste evenimente au semnat soarta Uniunii Sovietice, slăbită din cauza tendinţelor autonomiste ale republicilor componente şi care s-a destrămat în cele din urmă, în decembrie 1991.

Revenind la Rusia zilelor noastre, Gorbaciov îl acuză pe premierul Vladimir Putin că nu doreşte să rezolve problemele Rusiei, în schimb spune că preşedintele Dmitri Medvedev are această voinţă, dar îi lipsesc forţele pe care să se bazeze. ”Putin vrea să rămână la putere dar nu să rezolve pe termen lung cele mai presante probleme ale noastre, educaţia, sănătatea şi sărăcia”, a declarat Gorbaciov. El a atacat şi partidul Rusia Unită al lui Putin, comparându-l cu Partidul Comunist din perioada sovietică. ”Ne trag înapoi, către trecut, în timp ce ţara are nevoie urgent de modernizare. Oamenii nu sunt consultaţi şi partidele sunt doar nişte păpuşi ale regimului”, afirmă Gorbaciov. Într-un amplu articol publicat în urmă cu o săptămână, ”Der Spiegel” susţine că documente secrete în posesia cărora a ajuns arată că Gorbaciov nu era, în timpul mandatului său, reformatorul în care a pozat ulterior, ci era mai degrabă un lider presat de constrângeri economice şi crize grave. Întrebat despre frecventele comparaţii care se fac între el şi actualul preşedinte rus, Gorbaciov a spus că ”Medvedev este un om educat, acumulează experienţă dar are nevoie de forţe pe care să se poată baza pentru a rezolva problemele”.