Dezvăluirile RISE Project, în lucru la DNA! DGPI respinge categoric totul

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a confirmat vineri că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției, în legătură cu o parte din dezvăluirile RISE Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relații de la autorități din Brazilia. "O parte dintre aspectele conținute în investigația jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției. După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relații de la autoritățile naționale și de la autoritățile din Brazilia", se arată într-un comunicat al DNA. DNA mai spune că, raportat la actele procedurale efectuate în dosar, atunci când împrejurările vor permite, va fi în măsură să ofere detalii suplimentare.

Procurorul general Augustin Lazăr declara, tot vineri, răspunzând unei întrebări, că nu poate infirma sau confirma existenţa unei anchete privind Tel Drum şi Liviu Dragnea şi a precizat că, dacă raportul ar fi real, faptele ar fi de competenţa DNA, adăugând apoi: "Dacă nu cumva are un dosar în lucru".

Reamintim că RISE Project a publicat joi un raport atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), intitulat "Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman", care descrie o "reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie în judeţ", prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În acest document, Dragnea este prezentat drept "deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA". DGPI a susţinut, într-un comunicat de presă transmis joi seară, că "presupusul document secret" publicat de RISE Project nu îi aparţine şi "respinge categoric orice încercare de a implica unitatea în dispute de natură politică". Tot joi, inspectorii ANAF au mers în control în redacţia RISE Project. Liderul PSD, Liviu Dragnea, vizat de mai multe anchete ale jurnaliştilor RISE, a transmis un comunicat de presă în care susţine că nu are nicio implicare în acţiunea ANAF, că este "indignat" de ceea ce se întâmplă şi că are sentimentul că se încearcă compromiterea sa. De asemenea, el le-a cerut ministrului de Finanţe şi şefului ANAF să dea "imediat" explicaţii publice cu privire la această acţiune.

Jurnaliştii de la RISE Project au publicat mai multe anchete în care susţineau că Liviu Dragnea are afaceri în Brazilia şi că vizitează des această ţară, alături de diverşi oameni de afaceri şi lideri PSD. În cel mai recent astfel de articol, RISE Project afirma că Dragnea a fost de 16 ori în Brazilia, inclusiv cu secretara sa, şi acuza că există suspiciuni de spălare de bani. Pe 1 martie, preşedintele PSD afirma că nu are nicio afacere şi nu deţine nicio proprietate în Brazilia, fiind "o legendă" care circulă de mulţi ani, iar dacă cineva îi descoperă vreo locuinţă acolo, el "promite" că o va dona.