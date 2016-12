Dezvăluirile unui jurnalist român: celebrul dosar EADS, înmormântat politic în Germania?

Unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri politice ale ultimilor ani, dosarul EADS, despre contractul de securizare a graniţelor României, semnat în urmă cu 10 ani şi despre care se presupune că ar fi inclus şi şpăgi de sute de milioane de euro către oficiali români, a intrat în toamna anului trecut în atenţia procurorilor din Germania. Pe fir ar fi intrat şi DNA, lucru care a reieşit şi din declaraţii ale fostului preşedinte Traian Băsescu. Ancheta ar fi însă blocată politic în Germania, după cum susţine jurnalistul Vlad Georgescu, cel care a scris în presa germană despre acest caz de corupţie. Jurnalistul susţine că există pericolul ca şi în România să se întâmple acelaşi lucru. „Ancheta nu ştiu dacă s-a oprit, dar în orice caz a fost stopată politic, având în vedere că în Germania au fost implicate în anul 2004 personaje importante, începând cu cancelarul Gerhard Schroeder, care actualmente e la pensie. Şeful cabinetului cancelarului era Frank-Walter Steinmeier, care acum în Germania este ministru de Externe. Bănuiesc că ăsta e motivul principal. Întrebarea majoră care ar trebui discutată nu este numai cine a primit şpăgi, cum s-au cărat milioane cu sacul, prin conturi şi firme offshore şi aşa mai depate. Trebuie să ne întrebăm şi de unde vin aceşti bani. Banii au venit de la companii mari, gen EADS. Este o temă foarte sensibilă, care se ţine sub capac în Germania, pe bază politică. Dacă am recunoaşte că banii ăştia, sutele de milioane de euro, au fost plătiţi cu acordul statului german, atunci am recunoaşte că Germania foloseşte mituirea în domeniul economic. Vă daţi seama că acesta ar fi un scandal politic la nivel european. Al doilea lucru foarte important, care ar trebui abordat şi în România: în afară de EADS, banii vin şi din fonduri europene. De ce nu au fost la nivel european investigaţi, având în vedere că există sistemul OLAF (Oficial European de Luptă Antifraudă - n.r.)? Deci nici sistemul OLAF nu a funcţionat. Există o reţea de corupţie care se desfăşoară în România, însă are parteneri foarte puternici la nivel german şi european", a declarat Vlad Georgescu, la Antena 3. Jurnalistul mai susţine că a fost dat în judecată de fostul cancelar german Gerhard Schroder pentru că a refuzat să scoată de pe site-ul publicaţiei pe care o conduce un articol despre implicarea acestuia în dosarul EADS. Acelaşi articol a fost însă scos cu succes de pe site-urile altor două cotidiane: „Huffington Post“ şi „Der Freitag”, la cerinţa lui Schroder.