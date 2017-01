Dezvăluirile unui martor la crimele comise la comanda lui Băhăian

ARUNCAT ÎN CANAL. Declaraţia dată ieri, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, de Ion Bojin, unul dintre foştii locotenenţi ai lui Sergiu Băhăian, acuzat de instigare la omor, i-a şocat pe justiţiabilii prezenţi în sala de judecată. Audiat în calitate de martor, Ion Bojin, de 24 ani, din localitatea constănţeană Dumbrăveni, a povestit cu lux de amănunte cum au fost omorâţi cu sânge rece, fără urmă de remuşcare, Lucian Cernat şi Emilian Leonte. „Când am fost dus de Şlepac la Bucureşti, în 2004-2005, ca să fiu paznic la un depozit situat la Bragadiru, l-am cunoscut pe Lucian Cernat, care era directorul societăţii Gimatex. Toate documentele mărfurilor aduse la depozit erau semnate de Cernat. La un moment dat, firmele care făceau tranzacţii cu Gimatex au început să facă plângeri la Poliţie pentru că filele cec emise de societate erau fără acoperire bancară. Am asistat la o discuţie furtunoasă între Şlepac, Băhăian şi Cernat din cauza banilor pe care Cernat îi cerea ca să fugă în străinătate. Cernat era supărat că nu fusese plătit aşa cum se înţeleseseră la început şi le reproşa că nu sunt corecţi. Într-o seară, Şlepac şi Nicolae Mârşu (un alt complice al lui Băhăian) m-au luat şi am mers la un hotel din Bucureşti unde era cazat Cernat. Şlepac i-a spus lui Cernat că trebuie să plecăm la Constanţa pentru că are nişte aparate de sudură de vânzare, iar banii pe care urmează să îi obţină îi va da lui. Înainte de plecare, Cernat şi Mârşu au băut cam 12 cutii cu bere la hotel, iar pe drum, Cernat a mai băut nişte rom. Când am ajuns pe podul de la Cernavodă, am coborât toţi patru. Eu am rămas lângă maşină şi Cernat, Şlepac şi Mârşu au mers să îşi satisfacă nevoile fiziologice. Am văzut cum Mârşu şi Şlepac l-au apucat de picioare pe Cernat, care era beat criţă, şi l-au aruncat peste balustrada podului, direct în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Şlepac s-a uitat în jos după el şi a început să râdă. Precizez că Şlepac şi Mârşu au plănuit să îl omoare pe Cernat de la Bucureşti. Iniţial vroiau să îi dea foc în camera de hotel, dar s-au răzgândit. Din ce spuneau, am înţeles că au vrut să scape de Cernat pentru că firma Gimatex avea datorii mari şi, dacă îi dădeau banii promişi, exista posibilitatea să mai ceară şi să-şi pună în aplicare ameninţările de a-i denunţa la poliţie”, a susţinut Ion Bojin. El a adăugat că Şlepac i-a spus lui Mârşu că ar trebui să îl omoare şi pe el ca să nu cumva să povestească cuiva ce a văzut. „Am promis că tac, îmi era frică să nu mă ucidă şi pe mine. În clipa în care Cernat a fost aruncat în Canal, avea asupra lui un buletin fals, cu poza lui, dar cu datele de stare civilă ale lui Spiţă Ionuţ, falsificat de Şlepac la Bucureşti. Ideea era ca Cernat să nu fie identificat atunci când era găsit în apele Canalului”, a mai spus Bojin.

UCIS CU TOPORUL ŞI ÎNECAT ÎN PROPRIUL SÂNGE. Despre uciderea lui Emilian Leonte, martorul a povestit o scenă de o cruzime greu de imaginat. „Pe Leonte l-am cunoscut la Constanţa, la o căsuţă din Satul de Vacanţă, unde mă cazase Şlepac. Am devenit asociat cu Leonte la mai multe firme şi eram căraţi de Şlepac peste tot pe unde era nevoie să semnăm documente. Am fost şi la Bucureşti, am vorbit cu Băhăian şi Mărculescu, îi cunoşteam foarte bine. Ştiu că au apărut discuţii între Şlepac şi Leonte pentru că Băhăian nu i-a dat lui Leonte banii promişi pentru activitatea desfăşurată la firmă. Leonte voia să îşi cumpere o casă şi Şlepac a încercat să îl păcălească. L-a dus la Castelu şi i-a arătat o locuinţă, pe care i-a promis că i-o cumpără. Când şi-a dat seama că este dus cu vorba, Leonte a început să îl ameninţe pe Şlepac că îl denunţă la Poliţie. Disperat, Şlepac l-a sunat pe Băhăian şi l-a întrebat ce face cu Leonte. Pentru că eram şi eu de faţă la discuţie, care se purta pe speakerul telefonului, am auzit cum Băhăian a zis: cum ai procedat cu ăla (adică cu Cernat), procedează şi cu ăsta! A doua zi, Şlepac l-a luat pe Leonte de acasă şi i-a promis că îl duce în Germania. În schimb, Şlepac l-a adus la un depozit din zona industrială a Constanţei în care mă aflam şi eu şi mi-a spus să îi distrag atenţia pentru ca el să îl lovească cu un ciocan în cap. Am refuzat şi am fugit, însă Şlepac m-a ajuns din urmă la autogară şi m-a dat jos din microbuzul cu care voiam să mă duc acasă la Dumbrăveni. Mi-a spus că l-a omorât pe Leonte după ce l-a lovit cu ciocanul în cap, în gât, apoi l-a călcat pe piept cu piciorul ca să se înece cu propriul sânge şi să moară mai repede. Când a venit la mine, Şlepac avea mâinile, hainele şi pantofii murdari de sânge. A doua zi i-a aruncat trupul în Canal, la Basarabi, ajutat de Grigoraş şi Oprea. Am ajutat la curăţarea urmelor crimei comise în depozit. Mi-a atras atenţia să nu zic nimănui ce a făcut, altfel vine după mine oriunde aş fi şi mă omoară”, a declarat Ion Bojin.

ACUZAŢII. Amintim că în acest proces sunt judecaţi, în arest preventiv, Sergiu Băhăian pentru instigare la omor şi înşelăciune, precum şi Valentin Şlepac, Adrian Grigoraş şi Edward Marian Mărculescu, acuzaţi de omor deosebit de grav şi aderare la un grup infracţional. În acelaşi dosar sunt judecaţi, în libertate, Dan Liviu Iovan şi Florian George Oprea, acuzaţi de aderare la un grup infracţional, respectiv favorizarea infractorului. Alt complice al lor, Nicolae Mârşu, a fost arestat de Tribunalul Ialomiţa în septembrie 2010, pentru complicitate la omor deosebit de grav. Potrivit procurorilor, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Mărculescu, Iovan, Grigoraş, Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Cernat şi George Florian Oprea. Anchetatorii au stabilit că, în perioada martie - mai 2008, cei zece, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 euro şi 340.189,32 lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. În cazul lui Oprea, el este acuzat că a ştiut de manevrele de înşelăciune pe care le-au făcut Băhăian şi complicii săi, dar nu i-a denunţat.