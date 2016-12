Dezvăluirile WikiLeaks cresc riscurile pentru o serie de persoane menţionate

Departamentul de Stat american a avertizat că sute de activişti pentru drepturile omului, oficiali străini şi oameni de afaceri identificaţi în documente dezvăluite de WikiLeaks sunt expuşi riscurilor, unii dintre ei fiind mutaţi în locaţii sigure. Operaţiunea Departamentului de Stat, care a vizat 30 de oficiali de la Washington şi de la ambasade din Afganistan şi Zimbabwe, reflectă temerile administraţiei americane în legătură cu documentele obţinute de WikiLeaks. Oficiali americani au declarat că nu au cunoştinţă de persoane atacate sau arestate ca rezultat al dezvăluirilor. Oficialii americani au refuzat să ofere detalii despre persoanele contactate de Departamentul de Stat în ultimele săptămâni, precizând că unii au fost mutaţi în alte locuinţe din ţările lor, iar alţii au fost mutaţi în străinătate.

• Revelaţiile continuă • Japonia şi SUA şi-au propus să înceapă o serie de investigaţii împotriva activiştilor care se opun vânătorii de balene, ca parte a unei înţelegeri politice de a reduce vânătoarea acestor animale în apele Antarcticii. Patru telegrame confidenţiale provenind de la Ambasada SUA din Tokyo şi de la Departamentul de Stat din Washington arată că diplomaţii americani şi cei japonezi au negociat în secret un acord de compromis înainte de întâlnirea de anul trecut a Comisiei Internaţionale pentru Vânătoarea de Balene, organismul ce reglementează vânătoarea acestor animale. Propunerea americană ar fi forţat Japonia să îşi reducă cota de balene vânate în fiecare an în Antarctica în schimul dreptului legal de a vâna alte balene, în largul apelor proprii. În plus, SUA au propus ratificarea legilor ce ar garanta securitatea în apele mărilor, adică să ia măsuri împotriva grupurilor de activişti precum Sea Shepherd, care au încercat să oprească fizic vânătoarea de balene, în repetate rânduri.

Propunerea americană a fost respinsă de Marea Britanie şi UE în iunie 2010, însă telegramele arata că grupul Sea Shepherd a devenit o ruşine politică pentru Japonia, după ce a creat suficiente probleme flotei de vânătoare încât numărul exemplarelor capturate a scăzut de la an la an. Grupul şi-a creat o reputaţie, după ce a înfruntat fizic vânătorii de balene, de foci şi vasele de pescuit ilegale. Flotila Sea Shepherd monitorizează pescuitul ilegal în insulele Galapagos şi petrece câteva luni pe an urmărind şi hărţuind flota de baleniere niponă. Telegramele americane arată că pe data de 2 noiembrie 2009, Shuji Yamada, vice-ministru nipon al Afacerilor Externe, a întrebat-o pe negociatoarea-şefa a americanilor în problema vânătorii de balene, Monica Medina, despre o investigaţie a detaliilor fiscale ale organizaţiei Sea Shepherd. Nu este încă clar dacă Guvernul SUA a lansat deja investigaţia. Guvernul american a evitat această cerere directă, însă potrivit telegramei, ar fi precizat că acordă cea mai mare prioritate securităţii vaselor şi vieţilor omeneşti de pe mare şi că va lua măsuri dacă descoperă că au fost încălcate legile ţării. Preşedintele Sea Shepherd a declarat că organizaţia nu a fost niciodată contactată de Guvernul american pe niciun subiect de acest gen. Pentru ONG, cea mai importantă parte a discuţiilor publicate de WikiLeaks este cea în care Japonia declară că a vânat din ce în ce mai puţine balene în ultimii ani, din cauza acţiunilor sale agresive.