Dezvoltarea infrastructurii Sănătății - construirea de spitale moderne

12:13:24 / 16 August 2014

Ia vedeti la Mangalia !

Pana la spitale moderne,macar de alea vechi sa nu se mai bata joc! Sa vedeti ce tembelism a facut un prost la Municipalul din Mangalia, a invelit un pavilion in sticla,ca sa se coaca personalul medical si pacientii,sa faca acolo viata mai iad decat este si fara porcaria aia. Nimeni nu are curajul sa indrepte lucrurile,toti sunt lasi si practice ticalosi,punand in pericol chiar sanatatea celor care trebuie sa suporte munca in conditiile alea. Lozincile sunt in schimb frumoase,este ?!!!