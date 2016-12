“Dezvoltarea litoralului a fost blocată cu bună ştiinţă”

După ani de declin, litoralul românesc începe să revină la gloria de altădată, mulţumită acţiunilor derulate de agenţiile de turism, autorităţile locale şi patronatele hoteliere de la malul mării. Rezultatele eforturilor depuse în ultimii ani de cei implicaţi în promovarea turismului au început să se vadă încă din luna mai, când zeci de mii de turişti au ales să-şi petreacă vacanţa sau doar un weekend la mare, număr record faţă de anii trecuţi. Acţiunile Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, ai cărei membri sunt agenţiile de turism, autorităţile locale şi patronatele hoteliere au venit ca un răspuns la indiferenţa manifestată, ani la rând, de fostele guvernări de la Bucureşti. „Cu cinci ani în urmă, când ni s-au luat plajele, am decis că nu mai are rost să aşteptăm nimic din partea Ministerului Turismului, motiv pentru care am început să organizăm noi dezvoltarea şi promovarea litoralului. În plus, împreună cu autorităţile locale şi hotelierii am venit în întâmpinarea turiştilor cu oferte atractive, menite să mărească sezonul estival, să nu ne mai limităm la două luni de vară”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin.

MULŢUMITĂ PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT EXISTENT LA CONSTANŢA ÎN DOMENIUL TURISMULUI, LITORALUL A AVUT NUMAI DE CÂŞTIGAT

Una dintre cele mai cunoscute oferte pentru turişti este voucher-ul cadou oferit celor care îşi achiziţionează vacanţa în cadrul programului „Litoralul pentru toţi”, derulat în extrasezon. Astfel, pe lângă tariful avantajos la sejurul pe litoral, turiştii beneficiază şi de o intrare gratuită la Acvariu, Planetariu sau Delfinariu sau se pot bucura de o plimbare gratuită cu autobuzele etajate, facilitate oferită de Consiliul Judeţean Constanţa. „În prezent, suntem singura destinaţie turistică din ţară care are o asemenea ofertă. Colaborarea cu autorităţile locale este de o importanţă deosebită în promovarea unei destinaţii turistice, însă, din păcate, alte autorităţi publice nu oferă aceleaşi facilităţi şi acelaşi sprijin pentru operatorii privaţi locali”, a spus Martin.

PROMOVARE DIN BUZUNARUL PROPRIU Extraordinar este faptul că toate acţiunile de promovare şi ofertele pentru litoral au fost făcute din bugetul Asociaţiei Litoral (care este constituit din cotizaţiile locale ale membrilor), cu sprijinul autorităţilor locale. Asta în condiţiile în care, sub conducerea Elenei Udrea, Ministerul Turismului a beneficiat de un buget de milioane de euro pentru promovarea turismului. Din păcate, litoralul a fost exclus de pe lista autorităţilor de la Bucureşti, în ciuda faptului că 40% din capacitatea de cazare a întregii ţări este concentrată în această zonă. Mai mult, deşi nu alocau bani de la bugetul de stat pentru acţiunile de la malul mării, foştii guvernanţi continuau să încaseze bani din taxele şi impozitele plătite de agenţii economici şi hotelierii din staţiunile constănţene. „Am făcut tot ce am putut ca litoralul să beneficieze de promovarea pe care o merită o asemenea destinaţie. Am reuşit să supravieţuim şi continuăm să creştem imaginea Litoralului - dar numai prin eforturile şi stăruinţa noastră, a autorităţilor locale, a hotelierilor, a agenţiilor de turism şi a celorlalţi operatori - cei care credem în continuare în şansa litoralului şi a turismului românesc. Din păcate, în ultimii ani, din cauza blocării proiectelor autorităţilor locale pentru dezvoltarea turismului, comunitatea constănţeană, industria turistică şi turismul românesc au avut de suferit. Dacă proiecte ca orăşelul lacustru, şoseaua de coastă sau celelalte proiecte de agrement ar fi fost implementate, litoralul ar fi avut şansa unei dezvoltări extraordinare, care, din păcate, a fost blocată cu bună ştiinţă, din reavoinţă, din ignoranţă”, a mai spus Martin.