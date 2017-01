Dezvoltarea oraşului, blocată de orgolii politice

ORGOLII Au trecut aproximativ trei luni de la încheierea alegerilor locale, iar la Ovidiu, Consiliul Local este încă nefuncţional. De ce? Pentru că reprezentanţii PNL în Consiliul Local pun mai presus de interesele locuitorilor orgoliile şi interesele lor politice. „La prima şedinţă de constituire a Consiliului Local, reprezentanţii PNL au încercat să-l impună pe Ciprian Hanganu, contracandidatul meu din perioada alegerilor, pentru funcţia de viceprimar. Acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care atât liberalii cât şi democrat liberalii au părăsit sala de şedinţe. De fapt, la prima şedinţă nu am făcut decât să validăm consilierii locali aleşi şi să alegem viceprimarul. Fără consilierii PNL şi PDL nu am putut constitui comisiile de specialitate care asigură funcţionarea Consiliului Local şi implicit a oraşului”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că în perioada imediat următoare a avut mai multe discuţii cu reprezentanţii PNL şi PDL pentru a găsi o soluţie de deblocare, pentru ca oraşul să poată funcţiona. „Am considerat că au trecut peste momentul campaniei electorale şi al alegerilor şi că vor pune umărul la dezvoltarea oraşului, însă se pare că orgoliile politice sunt mult mai importante decât locuitorii din Ovidiu”, a spus Scupra.

LIPSĂ DE RESPECT Afirmaţia primarului vine după ce consilierii locali PNL au înştiinţat Primăria Ovidiu că doresc amânarea şedinţei CL Ovidiu, care trebuia să aibă loc ieri. Pe 14 august, consilierii locali aleşi pe 10 iunie au fost convocaţi pentru 21 august 2012 pentru o şedinţă a CL Ovidiu, având pe ordinea de zi trei puncte. Două dintre puncte se refereau la constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier de la PDL şi validarea unui alt consilier, în timp ce al treilea proiect prevedea constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Fără aceste comisii nu se poate promova niciun proiect de dezvoltare în Ovidiu. „La două zile după convocarea şedinţei de consiliu, am primit la Primărie o adresă din partea PNL, prin care grupul de consilieri locali PNL (cinci la număr) a solicitat amânarea şedinţei din 21 august, pentru 29 august, motivând că, în această perioadă, mare parte din consilierii liberali sunt în concediu de odihnă. Cred că dacă aveau un dram de respect pentru locuitorii acestui oraş, pentru cei care i-au ales, puteau renunţa la concediile de odihnă pentru a debloca situaţia din CL Ovidiu. În aceste condiţii, am emis o nouă dispoziţie prin care am convocat o nouă şedinţă pentru 29 august, la care sper să fie toţi consilierii prezenţi”, a explicat George Scupra. În ceea ce îi priveşte pe consilierii locali PDL Ovidiu, se pare că aceştia fac jocul liberalilor după ce fostul primar portocaliu Dumitru Bocai, după cum se zvoneşte, a revenit în politică, dar la PNL, de?i anunţase că doreşte să se ocupe mai mult de familie, cel puţin pentru o perioadă.