Dezvoltarea rurală, blocată de Guvern

Primăria comunei Independenţa aşteaptă să primească răspunsul la solicitarea de finanţare a unui proiect integrat de 2,5 milioane de euro. Primarul comunei, Cristea Gâscan, susţine că există posibilitatea ca proiectul să nu primească finanţarea. „Nu am primit un răspuns oficial dar, din câte am înţeles, am fost depunctaţi şi riscăm să nu intrăm la finanţare. Deranjant este faptul că depunctarea a fost făcută în baza unei decizii interne, dată după depunerea proiectelor, care menţionează că în studiul de fezabilitate trebuie specificat obiectul de activitate al ONG-ului parte în proiect. Este o decizie care a lăsat pe dinafară multe proiecte. În ceea ce priveşte proiectul nostru, ONG-ul care colaborează cu noi are un singur obiect de activitate, şi anume îmbunătăţirea vieţii culturale în comuna Independenţa. Nu înţeleg de ce am fost depunctaţi”, a declarat primarul Cristea Gâscan. El a precizat că aşteaptă să primească un răspuns oficial, pentru a putea contesta decizia de respingere. „Este inadmisibil ca cei care se află la putere să aloce fondurile europene după cum doresc ei. Acest proiect era extrem de important pentru comuna Independenţa. Practic, dădeam viaţă economiei din comună. Statul român, în loc să ne sprijine pentru a putea creşte din punct de vedere economic, nu ştie ce să facă pentru a bloca dezvoltarea rurală”, a mai spus Gâscan. (R.N.)