DGFP Constanţa a transmis constănţenilor 13% din deciziile de impunere aferente veniturilor obţinute în 2005

Termenul limită pînă la care contribuabilii şi-au putut depune declaraţia de venit global a fost 15 mai 2006, iar pînă pe 30 septembrie 2006, administraţiile financiare au prelucrat aceste declaraţii în vederea emiterii deciziilor de impunere. În baza acestor documente, constănţenii află cît mai au de plătit statului sau, după caz, cît au plătit în plus la bugetul de stat, urmînd a-şi recupera banii. Legea impozitului pe venit prevede ca plata efectivă a impozitului pe venit să se realizeze în termen de 30 de zile, în cazul în care impozitul este sub un milion de lei, şi de 60 de zile, în două rate egale, în cazul în care acesta depăşeşte milionul de lei. Potrivit datelor centralizate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, pentru anul 2005 au fost emise 32.091 de decizii de impunere anuală, din care 4.404 au fost deja transmise către contribuabili. Din cele peste 32.000 de decizii emise, 11.196 de constănţeni au de plătit statului 130,6 miliarde de lei.

De asemenea, 4.717 constănţeni trebuie să îşi recupereze diferenţele de impozite achitate în plus, suma totală ridicîndu-se la 92,61 miliarde de lei, din care 1.561 de contribuabili au de primit sume sub 5 lei noi. Astfel, 22,82 milioane de lei vor rămîne în visteria statului, întrucît Codul Fiscal precizează că sumele mai mici de 50.000 de lei vechi nu se restituie, ci vor fi compensate cu alte datorii ori cumulate, după caz, cu alte sume de restituit. Pe de altă parte, 2.191 de contribuabili vor primi acasă, prin mandat poştal, sumele achitate în plus statului, dar care nu depăşesc 1,5 milioane de lei, valoarea totală ridicîndu-se la un miliard de lei vechi. La toate acestea se adaugă şi 16.178 de decizii de impunere anuală din care nu rezultă diferenţe de plată sau de restituit. Pînă în prezent, au fost transmise către constănţeni 4.404 decizii de impunere, reprezentînd 13% din totalul deciziilor de impunere emise. Din totalul acestora, 2.334 de constănţeni au de plătit statului peste 188 de milioane de lei vechi, în timp ce alţi 417 au de primit 976 de milioane de lei vechi, iar 1.653 de contribuabili nu au nici de plătit, dar nici de primit diferenţe de impozite. Potrivit datelor centralizate de DGFP Constanţa, 13.687 dintre contribuabilii constănţeni au optat pentru sponsorizarea cu 2% din impozitul pe venitul anual datorat a 135 de entităţi non-profit, valoarea totală a sumelor ridicîndu-se la 4,01 miliarde de lei vechi. Totodată, valoarea totală a sumelor virate se ridică la 6,88 milioane de lei vechi. În acelaşi timp, doar 5 constănţeni au solicitat deduceri pentru acordarea de burse private, în valoare totală de 2,83 milioane de lei. De menţionat este faptul că 16.686 de constănţeni au înregistrat, în 2005, venituri dintr-o singură sursă. La aceştia se adaugă alţi 6.787 care au avut două surse de venit, în timp ce 3.283 de contribuabili au înregistrat trei surse de venit, iar 4.115 constănţeni au înregistrat venituri din mai mult de trei surse.