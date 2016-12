Diaconescu, interesat de un nou partid

Fostul vicepreşedinte PSD, Cristian Diaconescu, susţine că este interesat de formarea unui nou partid de stânga, dar nu exclude ieşirea din politică. \"Nu este obligatoriu să fac politică în continuare. Am o carieră universitară, am meseria mea în diplomaţie. Asta e meseria mea şi dacă pot să o fac la orice nivel, aş fi foarte bucuros. Dar nu s-a pus problema niciunei oferte, niciunui fel de discuţii. E absolut prematur să spun.... nu am o decizie anume luată\", a declarat Diaconescu, adăugând că, probabil, în PSD există o stare de nervozitate cu „val de dejecţii”. \"Sunt oameni care ştiu ce am făcut în partid sau oameni care nu au avut o simplă zi de muncă şi aceea de militant politic şi ei îşi permit să judece\", a mai susţinut Diaconescu. El a precizat însă că nu a încercat să se asocieze niciunui partid deja existent. \"Eu am avut o discuţie - două cu domnul Oprea, mi-a spus că vrea să facă un partid de stânga şi eu i-am spus că sunt interesat”, a mai spus Diaconescu, însă completează că nu i s-a promis nicio funcţie sau aranjament.