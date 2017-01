Diaconescu intră în cursă pentru Primăria Bucureşti

Liderii PSD s-au reunit, vineri dimineaţă, în Comitetul Executiv al partidului, unde au fost validaţi candidaţii pentru alegerile locale, inclusiv candidatul pentru Bucureşti. Cele mai îndelungi discuţii ale forului de conducere al partidului au avut ca scop stabilirea candidatului pe care PSD îl va susţine în alegerile locale pentru ocuparea funcţiei de primar general al capitalei. Iniţial, în lupta internă de partid pentru candidatura la Primăria Bucureştiului s-au înscris preşedintele filialei Bucureşti a PSD, Marian Vanghelie, fostul lider al social democraţilor, Sorin oprescu, şi ex-secretarul general Miron Mitrea. S-au luptat trei şi a cîştigat al patrulea. După dezbaterile Comitetului Executiv, din care fac parte preşedinţii tuturor filialelor judeţene PSD şi alţi lideri locali ai formaţiunii politice, s-a anunţat că senatorul PSD de Constanţa, Cristian Diaconescu, va fi candidatul partidului la Bucureşti, după ce candidatura lui a fost validată cu unanimitate de voturi. Prezent la întrunirea de la Bucureşti, preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, primarul Radu Mazăre, a declarat: “Cred că este cea mai bună propunere. Partidul a dat dovadă de înţelepciune, chiar dacă anumiţi jurnalişti speculau pe marginea discuţiilor din partid şi a faptului că desemnarea candidatului nu a fost clară de la bun început. Nu a fost clară tocmai pentru că PSD a devenit un partid democratic şi este normal să se discute mai multe variante. Finalul este unul fericit. Senatorul PSD de Constanţa Cristian Diaconescu este un tip foarte serios, care poate să le facă treabă şi bucureştenilor, care au atîta nevoie de ea”. La rîndul său, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Constantinescu Daniel Nicuşor, a afirmat: „Capitala României a fost condusă în permanenţă, în ultimii 18 ani, de partide de centru dreapta, de Halaicu şi alte caractere care au făcut ca traficul să fie infernal. S-a votat orice altceva decît Marian Vanghelie, pentru că el nu avea nicio şansă la Primăria Capitalei şi putea genera chiar un recul la vot din partea electorilor PSD din toată ţara. Este o victorie a PSD validarea acestei candidaturi. Organizaţia Constanţa, prin senatorul Diaconescu, a salvat onoarea partidului. Diaconescu este primul Ministru al Justiţiei care a dat independenţă Justiţiei, este creatorul Consiliului Superior al Magistraturii, organism neutru care numea apolitic conducerea instanţelor şi procurorii şefi, dar ale cărui decizii au fost limitate de Alianţa Ba Nu Ba DA. Diaconescu este un fost ministru excelent şi un viitor primar excelent al capitalei”. Primarul Constanţei a mai afirmat ieri că Diaconescu are prima şansă în lupta electorală pentru Primăria Capitalei: „Funcţia de primar al Capitalei, cu şase viceprimari, cu vizibilitatea Capitalei şi cu banii învîrtiţi de Primărie, este mai mult o funcţie de reprezentare. Cristi Diaconescu poate să scoată bucureştenii din chin şi din marasma în care trăiesc, dacă are capacitatea şi inteligenţa să îşi asigure consilieri foarte buni. Diaconescu are multe atuuri faţă de Leonard Orban, care a dezamăgit la Ministerul Transporturilor. Are atuuri şi în faţa candidatului PD-L, întrucît pentru că Blaga este un tip care nu ştie decît să dea ordine otova”.