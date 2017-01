Diaconescu, judecat pentru şantaj

Patronul postului OTV, Dan Diaconescu, Doru Pârv şi Ghezea Mitruş au fost trimiş în judecată de procurorii anticorupţie, pentru şantajarea primarului comunei arădene Zărand, Ion Moţ, precum şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea. Alături de el vor fi judecaţi Dorel Petru Pârv, realizator de programe la televiziunea amintită, administrator la o societate, “recidivist postexecutoriu”, şi Ghezea Mitruş, jurnalist, fost realizator de programe la aceeaşi televiziune, fost director general al publicaţiei “Atac la persoană”, ambii fiind acuzaţi de şantaj. În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, în perioada mai-septembrie 2009, Dan Diaconescu l-a ameninţat în mod repetat, atât în mod direct, în cadrul unei emisiuni televizate, difuzată de postul de televiziune amintit, cât şi indirect, prin intermediul lui Doru Pârv, pe primarul unei comune din judeţul Arad, pentru a-l determina să le dea suma totală de 200.000 euro. Primarul arădean, sub presiunea acestor ameninţări, i-a dat lui Pârv suma de 30.000 euro şi 42.000 lei, “scopul fiind ca banii să ajungă, în final, la Diaconescu”. Dacă au văzut că reţeta a funcţionat prima dată, ei au încercat şi a doua oară. De data aceasta, ameninţările au continuat la adresa omului de afaceri Paul Petru Ţârdea, atât în mod direct, cât şi indirect, prin intermediul lui Ghezea Mitruş, un realizator al unei emisiuni difuzată pe acelaşi post de televiziune, cu scopul de a-l determina să-i dea suma totală de 100.000 euro, din care a primit efectiv 4.500 de euro. De ani de zile nu mă uit la televiziunea lui Dan Diaconescu şi nici prietenii mei. Nu ne reprezintă. Avem alte valori morale. Am căutat totuşi să înţeleg cine-i sunt telespectatorii fideli şi asta mai ales de când cu arestarea lui şi a „supuşilor” lui. Aseară am realizat că oamenii îşi închipuie că dacă acest domn va deveni preşedintele României vor trăi din banii daţi de el. Ei trimit SMS-uri în emisiunile lui pentru a cere bani pentru case, garsoniere, afaceri, nunţi şi alte minuni. De multe ori am avut impresia că Diaconescu îşi bate joc de naivitatea şi credulitatea oamenilor. Până la alegerile din 2012 mai sunt doi ani şi ceva ori şi el are nevoie de imunitate care să-l apere de braţul justiţiei, justiţie care îşi va face oricum datoria. Partidul popular al lui este unul născut din disperare, nicidecum ca o necesitate, ca o alternativă la clasa politică actuală, “care a înşelat românii”. Acum cei trei otevişti sunt trimişi în judecată şi se aşteaptă recuperarea sumelor “jumulite” de la reclamanţi.