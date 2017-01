Diaconu: „Mă duc mai departe la justiție”

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că politicienii găsiți incompatibili nu mai pot exercita nicio funcție aleasă timp de trei ani. Aflat în această situație, europarlamentarul independent Mircea Diaconu a explicat, la Antena 3, ce va face după decizia cu pricina: "Se tot spune: Diaconu s-a luptat! Nu, eu știu că orice cetățean are drepturi și acestea trebuie respectate. Există justiție, la care te duci, bați la ușă și ceri dreptate. Eu nu m-am bătut cu nimeni, n-am înjurat pe nimeni și n-o s-o fac niciodată, n-am niciun război personal cu nimeni sau, dacă am, au alții cu mine, nu eu. Eu am primit ca ofrandă aceste voturi. Nu sunt multe, dar sunt altfel decât celelalte voturi. Nu sunt voturi cumpărate, nu sunt voturi cerute, nu sunt voturi mințite, au venit singure. Cum să nu le respecți? Ce o să fac eu? Mă duc mai departe la justiție, unde m-or chema, mă așez frumos în spate cu avocați și pledez cauza mea, adevărul meu. Până acum am izbutit și mă tem pentru cei care ne ascultă în toate sensurile că voi reuși și mai departe. Mergem mai departe!". Amintim că actorul s-a luptat cu ANI în instanță și a învins-o, a reușit să câștige la alegerile europarlamentare sute de mii de voturi și a ajuns la Bruxelles, unde a fost ales vicepreședinte al Comisiei de cultură din Parlamentul European.