Diaconu strânge semnături la foc automat

România este ţara în care, dacă un om este apreciat, iubit şi susţinut de oamenii de rând, mare parte din clasa politică îl izolează, aruncă cu pietre în el, doar-doar o renunţa să-şi continue cariera politică. Este cazul actorului Mircea Diaconu, care, după ce a fost retras de pe lista liberalilor pentru alegerile europarlamentare, a decis să strângă pe cont propriu cele 100 de mii de semnături de care are nevoie pentru a fi înscris pe buletinul de vot. Acest demers nu a fost lipsit de urmări, pentru că pemepiştii lui Băsescu, pedeliştii şi chiar foştii colegi de partid - PNL - îşi tot dau cu părerea despre faptul că Diaconu ar avea sau nu cadrul legal să participe la alegeri. Să le fie teamă oare că un singur om ar putea strânge în doar zece zile 100 de mii de semnături? Să le fie teamă că Diaconu le va „fura“ din electorat ori le este doar ciudă că nu se bucură de o asemenea popularitate? Mircea Diaconu mai are la dispoziţie două zile pentru a strânge toate semnăturile, iar numărul oamenilor care l-au susţinut până în acest moment este mare. În prima zi au fost înregistrate 6.000 de semnături şi numărul a crescut de la o zi la alta. Multe semnături au venit din provincie, dar şi bucureştenii s-au mişcat foarte bine, conform afirmaţiilor actorului „La noapte vom şti exact unde ne aflăm. Veştile par a fi foarte bune. Din Bucureşti am primit foarte multe tabele cu semnături. Incredibil ce-i aici! Dacă nu dublează provincia, nu reuşim. Suma este enormă, iar timpul este foarte scurt, dar pare că totul sună bine. În următoarele două zile, sper să strâng cât mai multe. Nu mă aşteptam la o susţinere atât de mare. Am pornit aşa... dintr-o întâmplare. În prima zi m-am speriat, am crezut că este greu să strâng atâtea semnături, dar astăzi sunt din ce în ce mai încrezător“, a declarat Diaconu.