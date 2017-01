Diagnostic greşit

O fetiţă bolnavă de leucemie, în vârstă de 3 ani, a fost diagnosticată greşit ca având probleme gastro-intestinale, de către un medic est-european. Taylor Codling, în vârstă de 3 ani, a fost transportată de către tatăl său la o clinică, deoarece avea 40 de grade temperatură şi pielea sa se îngălbenise. Un doctor est-european a consultat-o doar două minute, diagnosticul fiind crampe stomacale. După două zile, starea de sănătate a micuţei s-a înrăutăţit, iar tatăl ei a anunţat medicul de familie, care a internat-o imediat. În urma prelevării unor probe de sânge, medicii de la spitalul din Ipswich au diagnosticat-o pe fetiţă cu leucemie. Diagnosticul greşit a fost pus de un doctor care lucrează la Take Care Now (TCN), aceeaşi companie care l-a angajat pe medicul german Daniel Ubani, în vârstă de 67 de ani. Doctorul Ubani a cauzat moartea lui David Gray, în vârstă de 70 de ani, după ce i-a injectat, în februarie 2008, o doză de zece ori mai mare decât cea recomandată de diamorfină. James Codling, tată a doi copii de care are grijă singur, după ce s-a despărţit de soţie, a ameninţat că va da în judecată clinica. “Este o mare diferenţă între crampe stomacale şi leucemie. Am fost consultaţi în doar două minute. Nu cred că doctorul şi-a dat silinţa”, a comentat tăticul grijuliu.