Diagnostice şocante stabilite unor copii!

Dacă pentru mulţi medici, malformaţiile grave depistate în cazul unor copii nu mai surprind, pentru mulţi oameni de rînd diagnosticele stabilite în clinicile din ţară şi străinătate şochează. Mamele care nu calcă pe la doctor în timpul sarcinii şi care află cu stupoare că au adus pe lume copii cu anomalii severe, rămîn fără suflare, după care se obişnuiesc cu ideea că vor creşte altfel de copii, şi încep adevărata luptă pentru a-i salva pe cei mici. Şi lupta nu este deloc una uşoară atunci cînd trebuie să creşti, de exemplu, un copil cu un sex nedefinit sau un copil cu două sexe, fără o vezică urinară etc. „Ne-a fost solicitat ajutorul în cazul unei fetiţe din Bucureşti, care are două vagine şi două utere, dar şi o malformaţie cardiacă gravă. Fata a fost trimisă la Tg. Mureş pentru a i se rezolva problema cardică, înainte de toate”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Constantin Tica. Profesorul a completat că acest caz nu este singular şi că numeroase familii vin la clinică şi cer ajutorul. „Sînt oameni care vin din toată ţara, Iaşi, Dîmboviţa, Rădăuţi, Bucureşti etc., şi cer să le operăm copiii care sînt diagnosticaţi cu grave malformaţii”, explică profesorul. Doctorii constănţeni au diagnosticat şi alţi copii cu anomalii greu de imaginat, părinţii neştiind cu exactitate care este sexul copiilor. Iniţial îşi declară copiii fete, după care se constată că, de fapt, sînt băieţi sau invers. Medicii au întîlnit fetiţe fără vagin sau şi cu vagin, dar şi cu testicule. „Stabilirea sexului, în multe dintre situaţii, este o problemă. Ne bucurăm că la Constanţa avem un centru puternic de stabilire a diagnosticului antenatal. Am avut situaţii cînt am luat copilul direct din sala de naşteri şi l-am pus pe masa de operaţii pentru intervenţia care se impunea, ştiind din timp cu ce malformaţie avem de-a face”, a mai explicat medicul şef. Prof. univ. dr. Constantin Tica s-a arătat nemulţumit că sînt mame, care au o anumită religie, şi care continuă să aducă pe lume copii, chiar dacă toţi bebeluşii au fost cu malformaţii. Cauzele malformaţiilor sînt nesigure în 50 pînă la 70% din cazuri. Celelalte cazuri relevă, în principal, trei origini: anomaliile cromozomiale, al căror risc creşte în general odată cu vîrsta mamei, sînt anomaliile cele mai precoce în dezvoltarea oului; ele există uneori deja în nucleul ovulului sau spermatozoidului sau pur şi simplu survin în cursul primelor diviziuni celulare.