Peste 800 de bolnavi cu leucemie au fost incluşi într-un program de testare genetică, această investigaţie putând fi făcută în şapte centre din țară, sub coordonarea Institutului Clinic Fundeni, a declarat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciuchea, la o conferinţă Mediafax Health. ”Am introdus un program pentru leucemie de investigaţie, de testare genetică şi el funcţionează. Sunt teste genetice care nu costă deloc puţin şi, cel puţin după spusele specialiştilor, la momentul actual sunt în jur de 800 şi ceva de bolnavi care au fost luaţi în calcul pentru aceste investigaţii. Există finanţare şi pe măsură ce se fac testele genetice le decontăm şi apoi, în funcţie de teste, urmează o cale sau alta”, a declarat preşedintele Ciurchea. Testele se pot face deja. ”Eu trebuie să primesc la sfârşitul lunii că s-au făcut atâtea teste pentru un număr de persoane pentru decontare”, a spus Ciurchea. Preşedintele CNAS a mai spus că diagnosticul de cancer trebuie pus de o comisie şi nu de la uşă. ”Doar la noi se întâmplă să ţi se pună diagnosticul de la uşă în rest, în afară, există o comisie de doctori, formată din foarte mulţi specialişti, până când ajunge bolnavul să fie operat, să i se facă chimioterapie. Lucrul în echipă aduce totul bun. Nelucrând în echipă lucrurile scapă de sub control în sensul că diagnosticul se pune fie încet, fie fără a avea o certitudine şi apoi, de aici încolo, tratamentul începe în toate părţile”, a spus Ciurchea. Cât privește lista de aşteptare pentru tratament, preşedintele CNAS a spus că mereu vor apărea dosare noi, dar în prezent nu sunt liste de aşteptare. El a amintit că, în 2014, pentru prima dată au fost aprobate 17 molecule pentru boli care nu aveau tratament, fără să fi fost prevăzut şi un buget special. ”Pentru cele 17 molecule orfane aprobate în vară bugetul nu a fost pregătit, nu a fost luat în calcul şi cu toate acestea am făcut faţă printr-o gestionare mai cu grijă. Pentru acele 17 molecule au fost aprobate aproximativ 700 şi ceva de dosare, iar ca sumă, spre 27 de milioane lei, ceea ce nu este puţin. Au apărut dosare noi pentru leucemie şi aşa mai departe”, a spus Ciurchea.

E NEVOIE DE PROTOCOALE El a subliniat că este nevoie de încheierea de protocoale în ceea ce priveşte tratarea cancerului. ”Comisiile de specialitate, societăţile medicale de profil să vină lângă noi şi să creăm pachete şi protocoale împreună. Fără acestea vom funcţiona anapoda. Fiecare medicament de pe listă trebuie să aibă protocol altfel nu va putea fi prescris. Trebuie stabilit unde şi cum se operează cancerul, unde şi când se tratează cancerul. La noi oricine poate opera cancer, oricine poate trata cancer. Nu este adevărat. Nu operează oricine cancer, cancerul are nişte reguli”, a declarat preşedintele CNAS. Pe de altă parte, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Marius Savu, a spus că se are în vedere ca, în cursul anului viitor, să fie elaborat un program formal de testare genetică, astfel încât să se poată merge spre o diagnosticare cât mai precoce a bolilor. Mai multe detalii despre centrele de testare genetică pot fi obținute de la CNAS.