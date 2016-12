Diamant de... 7,5 euro

Un bărbat a vândut din greşeală inelul de logodnă al soţiei, care valora 17.000 euro, cu 7,5 euro, când a făcut curăţenie prin casă. Crezând că cutia de bijuterii este goală, un californian a vândut-o pe nimic. Norocosul cumpărător a găsit înăuntru un inel cu diamant valorând 17.000 euro. „În fiecare an, în cartierul nostru se organizează o vânzare de obiecte. Eram la spital, tocmai născusem. Soţul meu s-a gândit că ar fi simpatic să îi lase pe copiii noştri să vândă câte ceva”, a povestit Racquel Cloutier, soţia care şi-a pierdut preţioasa bijuterie. „Nu ştia că, înainte să plec la maternitate, am ascuns inelul, fiindcă voiam să fie într-un loc sigur, unde să nu dea peste el gemenii noştri de doi ani”, a adăugat ea. După patru zile, când s-a întors de la spital cu al cincilea copil al familiei, femeia a văzut că inelul lipseşte. „Am deschis dulapul soţului meu şi nu am găsit cutia pentru ceasuri. Mi-a spus că a vândut-o. Am început imediat să plâng”, a continuat aceasta.

Soţia ghinionistă a fost extrem de furioasă, dar, din fericire, a reintrat în posesia inelului de logodnă după ce acesta i-a fost returnat de cumpărătorul cutiei în care se afla ascuns.