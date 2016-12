Diana Bursuc speră să transforme argintul în aur la CM

La cei 22 de ani, Diana Bursuc se poate mândri cu cel mai bun sezon al carierei sale. Deţinătoare a trei titluri mondiale, unul la junioare (în 2004, la Banyoles Estany - Spania) şi două la tineret (în 2006, la Hazewinkel - Belgia, şi în 2008, la Brandenburg - Germania), Bursuc a reuşit să confirme în 2009 şi la senioare. O singură lună i-au trebuit sportivei antrenate de fostul campion olimpic Dumitru Răducanu pentru a deveni vicecampioană mondială şi campioană europeană. Luna septembrie nu va fi uitată prea uşor de canotoarea de la CS Farul, care a urcat pe prima treaptă a podiumului de la CE din Belarus şi pe cea de-a doua a CM din Polonia, ambele în proba “regină” a canotajului, cea de 8+1. „Este cel mai bun an din cariera mea. Medaliile obţinute la senioare sunt o mare realizare pentru mine. Sper ca în 2010 să am aceeaşi pantă ascendentă şi să reuşesc chiar să obţin şi primul titlu mondial de la senioare”, a spus Diana Bursuc, care nu a uitat ratarea la limită a calificării la Jocurile Olimpice de la Beijing, dar visează la Londra 2012. „Îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Îmi voi da toată silinţa să ajung acolo şi sper ca tradiţia bărcii tricolore de 8+1 să meargă mai departe”, a mărturisit Bursuc. „Rezultatele din 2009 au fost pe măsura aşteptărilor, având în vedere că la lotul olimpic a venit o generaţie tânără şi valoroasă. Rezultatele înregistrate la Campionatul Mondial şi European au demonstrat acest lucru. În 2010 îmi doresc un pic mai mult. Mi-aş dori ca Diana să schimbe medalia de argint de la Mondiale cu una de aur. De asemenea, îmi doresc sănătate pentru toţi şi putere pentru a înfrunta toate greutăţile, mai ales că se anunţă un an foarte dificil. Nu mă refer la partea financiară, ci la condiţiile de pregătire, care sunt din ce în ce mai slabe”, a spus antrenorul Dumitru Răducanu.