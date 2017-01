Diana (ex-“POPS“) duce dorul colegelor de trupă

Deşi ex-componentele trupei "Pops" au intrat într-un con de umbră, după ce formaţia s-a destrămat, Diana, poate cea mai mediatizată membră a grupului, a revenit în atenţie pe piaţa muzicală autohtonă. Constănţeanca îşi doreşte o carieră solo, dar cu un alt stil muzical decît cel abordat alături de fostele colege. "Eu sînt o fire dinamică, căreia îi place să danseze şi să se simtă bine. Îmi place mult stilul lui Ricky Martin, este foarte posibil ca eu să revin cu acest gen", a mărturisit Diana.

Mai mult, după ce şi-a lansat prima sa piesă, Diana speră să ajungă în finala din România a Eurovisionului, artista înscriindu-se în concurs. "Am mari emoţii, mai ales că sînt două semifinale. Îmi doresc foarte mult ca piesa mea să se claseze pe primele 24 de locuri, să pot ajunge în finală", a menţionat artista. Chiar dacă îşi doreşte foarte mult să ajungă la Eurovision şi să îşi lanseze primul album solo din cariera sa, Dianei îi este dor de fostele sale colege. "De cele mai multe ori, cînd sînt pe scenă singură, mă uit şi realizez că nu mai am colegele lîngă mine, acum este altceva. Nu m-am obişnuit încă, poate şi datorită faptului că vorbim foarte des la telefon, am rămas bune prietene", a mai adăugat artista.