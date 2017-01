Diana Ionescu şi Bogdan Adrian, campioni europeni la balet

Doi tineri constănţeni care au o pasiune comună - dansul, Diana Georgia Ionescu, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, şi Bogdan Cosmin Adrian, student în anul I la Facultatea de Arte, specializarea Artele spectacolului - Coregrafie, a Universităţii „Ovidius”, au adus României două premii importante. Cei doi au urcat pe prima treaptă a podiumului semifinalei europene a competiţiei internaţionale Youth American Grand Prix (YAGP), de la Bruxelles: Diana a obţinut Premiul I la secţiunea Dans clasic, categoria Juniori, iar colegul ei mai mare a primit Premiul I la Dans contemporan - Seniori. De asemenea, cei doi tineri s-au calificat şi pentru marea finală de la New York a YAGP, din aprilie 2014, la Duet, cu un dans contemporan.

BURSĂ INTEGRALĂ LA MONTE CARLO PENTRU DIANA IONESCU Pe lângă Premiul I de la semifinalele europene ale YAGP, Diana Ionescu, pregătită de profesoara Carmen Chilea, dar şi de Elisabeth Pândichi Lux, a primit trei burse: două de scurtă durată, la München şi Zürich, şi una la Monte Carlo, care îi permite talentatei balerine să urmeze studiile complete la Academia de Balet „Princess Grace“.

Diana a participat în concurs cu o variaţie din „Arlechinada”, de Gaetano Donizetti, şi cu o variaţie din „Satanella”, de Cesare Pugni, ambele în coregrafiile clasice ale lui Marius Petipa.

„NICI ACUM NU M-AM TREZIT DIN ACEST VIS” Bogdan Cosmin Adrian a impresionat juriul de la Bruxelles, format din nume mari ale scenei coregrafice, cu două dansuri, în coregrafia fostei sale profesoare de la Colegiul „Regina Maria”, Carmen Chilea: „Money” - muzică Pink Floyd şi „Cold Song” - muzică Klaus Nomi. De asemenea, Bogdan Cosmin Adrian a primit şi o bursă de studiu la München. „Când s-au acordat premiile, eram în sală. Eram emoţionat când s-a anunţat Premiul al III-lea. Apoi, când mi-am auzit numărul de concurs, 522, deoarece numele nu mi l-au pronunţat corect, m-am ridicat imediat de pe scaun. Nici acum nu m-am trezit din acest vis. Timp de patru zile, cât am stat la Bruxelles, am muncit foarte mult, am dormit chiar şi în sala de repetiţii, mai mult pentru a-mi recăpăta energia, deoarece simţeam că nu mai aveam deloc”, a spus Bogdan Cosmin Adrian.

Tânărul în vârstă de 19 ani le mulţumeşte profesorilor săi de la Universitea „Ovidius”, conf. univ. dr. Daniela Vitcu-Hanţiu, cu care studiază mişcarea scenică, şi conf. univ. dr. Dumitru Lupu, de la care învaţă ritmica şi arta spectacolului muzical.

Semifinalele europene ale YAGP s-au desfăşurat la Bruxelles, în perioada 6-8 decembrie.