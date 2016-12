Diana Nemeş cere eliberarea din arest, pe motiv că urmează să nască

Diana Nemeş, cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său, Radu Nemeş, de Sorin Blejnar şi de Codruţ Marta, a cerut astăzi la instanţa supremă eliberarea din arest, pe motiv că este însărcinată în luna a opta şi că nu s-a sustras urmăririi penale. Instanţa supremă a dezbătut contestaţia Dianei Nemeş împotriva încheierii Curţii de Apel Bucureşti prin care un judecător de drepturi şi libertăţi a confirmat măsura arestării preventive în cazul acesteia. Avocaţii Dianei Nemeş au arătat că aceasta nu s-a ascuns niciodată de organele de urmărire penală, nu a contestat procedurile de extrădare, a dat declaraţii complete şi are o atitudine sinceră şi de colaborare. Apărătorii femeii au mai arătat că Diana Nemeş nu a avut nicio contribuţie la faptele cercetate de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi că a ieşit din societatea soţului ei cu un an de zile înainte de începerea urmăririi penale. Avocaţii au precizat că, până la acest moment, niciun alt inculpat din dosar nu are vreo măsură preventivă pe numele său, iar o femeie însărcinată în luna a opta nu poate reprezenta un pericol social. Ei au mai arătat că Diana Nemeş a plecat în SUA cu trei săptămâni înainte de arestare şi că a făcut-o în scop turistic, pentru cei doi copii minori, şi nu s-a ascuns, aşa cum susţin anchetatorii. Avocaţii au menţionat că cei doi copii ai femeii sunt în România, iar ea urmează să nască, astfel că nu s-ar putea sustrage de la urmărirea penală. La rândul său, procurorul DNA prezent la şedinţă a arătat că Diana Nemeş ştia că e urmărită penal în România şi nu s-a întors în ţară de frică. "Practic, a recunoscut că a preferat să se ascundă, iar sarcina nu justifică luarea unei alte măsuri preventive", a arătat magistratul DNA.