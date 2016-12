Actorii Diane Lane şi Josh Brolin s-au despărţit şi urmează să divorţeze, punând capăt unei căsnicii care a durat opt ani, au anunţat agenţii de presă ai celor două vedete americane. Potrivit unei surse, despărţirea cuplului a fost una amiabilă, iar decizia a fost luată de comun acord. Acest divorţ va fi cel de-al doilea, atât pentru Diane Lane, cât şi pentru Josh Brolin. Cei doi nu au copii împreună. Diane Lane, în vârstă de 48 de ani, a fost căsătorită în perioada 1988 - 1994 cu actorul Christopher Lambert, cu care are o fiică, Eleanor Jasmine. La rândul său, Josh Brolin, în vârstă de 45 de ani, a fost căsătorit între anii 1988 şi 1994 cu actriţa Alice Adair, cu are are doi copii: Trevor Mansur, născut în iunie 1988, şi Eden, născut în 1994. Starul american a fost logodit pentru şase luni şi cu actriţa Minnie Driver.

Cuplul a avut parte de un început tumultuos. La numai câteva luni după ce s-au căsătorit în 2004, Josh Brolin a fost arestat la domiciliul actorilor. Poliţia a fost chemată atunci pentru că cuplul se certa şi, deşi împotriva actorului nu s-au formulat acuzaţii oficiale, suspiciunile faţă de Josh Brolin nu s-au atenuat niciodată, ceea ce i-a nemulţumit pe ambii soţi. Însă patru ani mai târziu, Josh Brolin a mai avut probleme cu poliţia în statul Louisiana, fiind arestat alături de colegul său Jeffrey Wright în timpul filmărilor la „W”, după ce a izbucnit o ceartă violentă pe fondul consumului de alcool. Ulterior, actorul a mai fost reţinut de poliţia din Santa Monica, California, pentru că se afla în stare avansată de ebrietate. De fiecare dată, Josh Brolin a insistat că tot ceea ce i s-a întâmplat a fost nedrept.