Dianna Agron s-a operat la nas

Adevărul nu poate fi prea mult ţinut ascuns, aşa că starleta americană Dianna Agron a decis să recunoască singură şi să nu fie pusă în faţa unor revelaţii stânjenitoare. Vedeta din serialul ”Glee” a recunoscut că şi-a operat nasul, ca să şi-l corecteze după ce şi l-a spart de două ori în trecut. ”Nu am mers prima dată la doctor pentru că nu vroiam să îi spun mamei ce s-a întâmplat şi nu m-ar mai fi lăsat să ies din casă. A doua oară, nu l-am putut repera pentru că eram în mijlocul unui turneu şi filmam. Am avut o zi liberă şi m-am întâlnit cu câţiva din prietenii mei şi am dansat. Şi iar a fost o coliziune. Dar acum e reparat!”, a declarat Dianna Agron. Despre actriţă se bănuieşte că se întâlneşte cu starul de origine română din ”Gossip Girl”, Sebastian Stan, după ce a fost zărită părăsind apartamentul lui din Los Angeles.