Dianne Reeves concertează în România

Celebra cântăreaţă de jazz Dianne Reeves, câştigătoare a patru premii Grammy, revine în România, într-un concert care va avea loc în această duminică, la Sala Palatului din capitală. Organizatorii evenimentului sunt Kompas Events şi Asociaţia Culturală Teocta. Artista a mai concertat la Bucureşti în 2008, la prima ediţie a Bucharest Masters of Jazz Festival.

Dianne Reeves este una dintre cele mai importante artiste de jazz. Reeves a fost premiată cu Grammy pentru cea mai bună cântăreaţă de jazz, pentru patru albume, dintre care trei lansate consecutiv: „In the Moment - Live In Concert\" (2001), „The Calling: Celebrating Sarah Vaughan\" (2002), „A Little Moonlight\" (2003), „Good Night and Good Luck (Soundtrack)\" (2006). Dianne Reeves a fost prima artistă care a semnat un contract cu Blue Note/EMI, după reactivarea acestei mărci, în 1987. Ca rezultat al stilului său inconfundabil, artista a primit aprecierea constantă a criticilor de pretutindeni.

Biletele pentru concertul din această săptămână pot fi achiziţionate de la casa de bilete a Sălii Palatului, magazinul Muzica, reţeaua Diverta şi online, pe site-urile biletoo.ro, bilete.ro, myticket.ro, la preţuri cuprinse între 50 şi 250 de lei.