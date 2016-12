Diaspora românească, în atenţia Primăriei Mangalia

Un eveniment deosebit s-a desfăşurat în cursul zilei de ieri, în municipiul Mangalia, unde edilul Mihai Tusac a participat la un eveniment organizat sub egida „Hai Acasă!”. Printre cei prezenţi s-au numărat Sorin Stanciu, director al Agenţiei pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului de Externe şi rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. dr. univ. Aurel Papari. Evenimentul a reunit o serie de reprezentanţi ai mass-mediei diasporei româneşti, primul care a luat cuvîntul fiind Sorin Stanciu, ce a ţinut să mulţumească Asociaţiei Pro-Familia, iniţiatoarea legăturii, în urmă cu zece ani, între românii de acasă şi cei din diaspora. „În Guvernul României, românii de pretutindeni reprezintă un capitol distinct”, a menţionat Stanciu, care a fost ulterior completat de Tusac: „În perioada 10-16 august, Mangalia a devenit capitala românilor de pretutindeni, iar „Hai Acasă!” este un titlu sugestiv pentru acest simpozion”. Edilul celui de-al doilea oraş ca mărime al judeţului Constanţa s-a simţit onorat că s-a aflat ieri printre românii din diaspora şi, mai mult, s-a arătat emoţionat de faptul că încă de anul trecut este numit de către cetăţenii pe care îi reprezintă drept „primarul românilor de pretutindeni”. Acelaşi Tusac a fost protagonistul şi unui moment emoţionant şi patriotic, cînd a declarat: „Şansa României ar fi ca toţi românii din afara ţării să revină acasă. Pînă atunci, noi vom fi mereu alături de cei care promovează valorile româneşti peste hotare”. De asemenea, Tusac a menţionat că este conştient de rolul mare pe care mass-media românească din diaspora îl are, fiind factorul cel mai important, care face legătura între români. „Să prezentăm ceea ce suntem, noi, românii. Sîntem buni, iubitori, cu o istorie demnă de invidiat şi o mare cultură. Vă mulţumesc din suflet că vă faceţi datoria faţă de ţară, indiferent pe ce meleaguri vă duce soarta”, a încheiat Tusac. După aceste afirmaţii, edilul Mangaliei a declarat că a îndeplinit, după un an, o promisiune. În cadrul evenimentului, Mihai Tusac a anunţat lansarea oficială a site-ului hai-acasa.ro. Scopul portatului este de a crea o strînsă legătură între români, Primăria Municipiului Mangalia contribuind la realizarea unui site al românilor de pretutindeni.