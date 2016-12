DiCaprio, nominalizat pentru cel mai bun actor în rol principal

Leonardo DiCaprio, Christian Bale şi Matthew McConaughey au fost nominalizaţi la Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru prestaţiile lor din ”The Wolf of Wall Street”, ”American Hustle” şi ”Dallas Buyers Club”, anunţul fiind făcut ieri, într-o conferinţă de presă, la Los Angeles. Pe lângă cei trei artişti, au mai fost nominalizaţi la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal Bruce Dern (”Nebraska”) şi Chiwetel Ejiofor (”12 years a Slave”). Amy Adams, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench şi Meryl Streep au fost nominalizate la cea de-a 86-a ediţie a premiilor Oscar, la categoria cea mai bună actriţă în rol principal. Nominalizările pentru cel mai bun rol principal feminin sunt: Amy Adams (”American Hustle”), Cate Blanchett (”Blue Jasmine”), Sandra Bullock (”Gravity”), Judi Dench (”Philomena”) şi Meryl Streep (”August: Osage County”).

Nominalizările la cea de-a 86-a ediţie a premiilor OSCAR au fost anunţate ieri, potrivit site-ului oficial al Academiei de Film americane. ”American Hustle”, ”The Wolf of Wall Street”, ”Gravity”, ”Her”, ”12 Years a Slave” şi ”The Wolf of Wall Street” se numără printre cele nouă lungmetraje nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film, ediţia din 2014. Astfel, lista completă a titlurilor nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film este formată din ”American Hustle”, de David O. Russell, ”Captain Phillips”, de Paul Greengrass, ”Dallas Buyers Club”, de Jean-Marc Vallée, ”Gravity”, de Alfonso Cuarón, ”Her”, de Spike Jonze, ”Nebraska”, de Alexander Payne, ”Philomena”, de Stephen Frears, ”12 Years a Slave”, de Steve McQueen şi ”The Wolf of Wall Street”, de Martin Scorsese.

David O. Russell, Alfonso Cuaron, Alexander Payne, Steve McQueen şi Martin Scorsese au fost nominalizaţi la cea de-a 86-a ediţie a premiilor Oscar, la categoria cea mai bună regie. David O. Russell a fost nominalizat pentru regia filmului ”American Hustle”, Alfonso Cuaron pentru ”Gravity”, Alexander Payne pentru ”Nebraska”, Steve McQueen pentru ”12 Years a Slave” şi Martin Scorsese pentru ”The Wolf of Wall Street”.

ROMÂNIA, ABSENTĂ ”The Hunt”, de Thomas Vinterberg, şi ”The Great Beauty”, de Paolo Sorrentino, se numără printre cele cinci lungmetraje nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film străin, ediţia din 2014. Lista completă a titlurilor nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film străin este formată din: ”The Broken Circle Breakdown”, de Felix Van Groeningen (Belgia), ”The Great Beauty / La grande bellezza”, de Paolo Sorrentino (Italia), ”The Hunt / Jagten”, de Thomas Vinterberg (Danemarca), ”The Missing Picture / L'image manquante”, de Rithy Panh (Cambodgia), şi ”Omar”, de Hany Abu-Assad (Palestina). Lista scurtă de propuneri pentru nominalizări la ediţia din 2014 a premiilor Oscar la categoria cel mai bun film străin a cuprins nouă pelicule alese dintr-un număr-record de propuneri, 76, primite anul acesta de academia americană.

Pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizările la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin pe 2014 nu s-a regăsit însă România, cu ”Poziţia copilului”, în regia lui Călin Peter Netzer, premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin din 2013. Filmul era considerat printre peliculele favorite de o parte din presa de specialitate de la Hollywood. IndieWire îl descria drept un concurent ”rece” la Oscar, iar ”The Hollywood Reporter” îl includea în cele patru mari favorite, alături de ”The Hunt” (Danemarca), ”The Past” (Iran) şi ”The Broken Circle Breakdown” (Belgia).

Cea de-a 86-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie, la Dolby Theatre (fostul Kodak Theatre) din Los Angeles.